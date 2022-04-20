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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء يتوصلون أخيرا إلى مكان عيش الكائنات الفضائية

صدى البلد

يضع الكثيرون الكائنات الفضائية نصب أعينهم ويبحثون عنهم بين الكواكب وفي طيات الفضاء الشاسع، حتى تمكن أحدهم أخيرًا لتحديد مكان الفضائيون، حيث توصل إلى أنهم يعيشون في القشرة الجليدية لقمر كوكب المشتري الصغير يوروبا.


تشترك القشرة الجليدية  لقمر المشترى في أوجه تشابه مذهلة مع جرين لاند وهي موطن الروبيان وقنديل البحر والرخويات والقواقع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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يعتقد العلماء أن الحياة يمكن أن تكون قد تطورت في جيوب مائية ضحلة بالقرب من سطح القمر، لقد لاحظوا أن الحواف الممتدة لمئات الأميال عبر القمر تبدو وكأنها سمات متشابهة في شمال غرب جرينلاند.


قال الدكتور جريجور شتاينبروج ، من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "كان الناس يدرسون هذه النتوءات المزدوجة لأكثر من 20 عامًا حتى الآن، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تمكنا فيها فعليًا من مشاهدة شيء مشابه على الأرض".

وأضاف:"نحن نخطو خطوة أكبر بكثير في اتجاه فهم العمليات التي تهيمن على فيزياء وديناميكيات غلاف القمر الجليدي"، توصف التلال بأنها شقوق كبيرة' تصل إلى ما يقرب من 1000 قدم ويفصل بينها وديان بعرض نصف ميل.

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قال البروفيسور داستن شرودر ، من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا: '"هناك احتمال أن تكون هناك حياة لـ الكائنات الفضائية هناك إذا كان هناك جيوب من الماء في القشرة"، ويقول البروفيسور شرودر إن فريقه لاحظ التشابه بالصدفة ، مضيفًا: "كنا نعمل على شيء مختلف تمامًا يتعلق بتغير المناخ وتأثيره على سطح جرينلاند".

 

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