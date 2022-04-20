أغنى رجل في العالم لا يمتلك منزلا ويعيش عند أصدقائه

خرج إيلون ماسك بتصريح جديد يثير به الجدل، حيث قال أغنى رجل في العالم إنه لا يملك منزلاً ويعيش في بيت اصدقائه.





قال إيلون ماسك في مقابلة بالفيديو مع كريس أندرسون ، رئيس منظمي المؤتمر TED ، نُشرت يوم الإثنين: "أنا لا أملك حتى مكانًا فيالوقت الحالي ، فأنا أقيم حرفيًا في منازل الأصدقاء".

وأضاف ماسك: "إذا سافرت إلى منطقة الخليج ، حيث توجد معظم هندسة تسلا ، فأنا أتنقل أساسًا بين غرف النوم الاحتياطية للأصدقاء".





كان ماسك ، الذي تقدر ثروته الصافية بنحو 251 مليار دولار ، وفقًا لبلومبرج ، يرد على تعليق أندرسون بأن الكثيرين مستاءون من مفهومالمليارديرات ، نظرًا للتفاوتات العالمية في الثروة.





كما انتقد المشرعون الأمريكيون ، مثل السناتور إليزابيث وارين ، أصحاب المليارات مثل ماسك بسبب فواتيرهم الضريبية المنخفضة نسبيًا،بحسب ما نشر موقع "بيزنس انسايدر ".





قال ماسك لأندرسون: "بالتأكيد ، ستكون مشكلة كبيرة إذا كنت أنفق مليارات الدولارات سنويًا في الاستهلاك الشخصي ، لكن هذا ليس هوالحال" ، مضيفًا أنه لا يمتلك يختًا أو يقضي إجازات فعلية ، على الرغم من أنه لديه طائرة شخصية.





وقال "ليس الأمر كما لو أن استهلاكي الشخصي مرتفع. أعني ، الاستثناء الوحيد هو الطائرة ، لكن إذا لم أستخدم الطائرة ، فإن لديساعات أقل للعمل".





تبدو تعليقات ماسك بمثابة أول تأكيد له على أنه ليس لديه منزل دائم ، على الرغم من كونه أغنى شخص في العالم.