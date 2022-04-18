أدمنت الـ يوتيوب وصور سيلفي ..غوريلا تتخصص في خطف الهواتف الذكية من الزوار

وصل إدمان الهواتف الذكية إلى عالم الحيوان، فقد أصبحت غوريلا تزن 30 حجرًا في حديقة حيوان لينكولن بارك في شيكاغو مدمن جدًا على الهواتف الذكية لدرجة أنه لم يلاحظ حتى غوريلا أخرى تهاجمه.

اضطر حراس حديقة الحيوان إلى اتخاذ إجراءات تمنع الناس من استخدام هواتفهم أثناء زيارة قفص الغوريلا، حيث يقوم بخطف وسرقة الهواتف لالتقاط صور سيلفي ومشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



قام المسؤولون ببناء منطقة عازلة بحبل لمنع الزائرين من استخدام هواتفهم أمامهم من خلال حاجز زجاجي ، بعد أن تم الاعتداء على غوريلا من قبل غوريلا منافسة أثناء تشتيت انتباهه وهو يشاهد الهاتف الذكي مع أحد الزائرين.

إنهم قلقون من أن أماري قد يتعرض للتنمر بسبب حبه للشاشات ، والتي يستخدمها للنظر في صور أسر الناس أو الحيوانات الأليفة أو حتى صوره.

قال مدير حديقة الحيوان ستيفن روس:"إننا قلقون بشكل متزايد من أن الكثير من وقته يستغرق في البحث في صور الأشخاص ، ونفضل حقًا أن يقضي وقتًا أطول بكثير مع زملائه لتعلم أن يكونوا غوريلا".

وأضاف روس: "بصفتنا آباء ، نفكر في أننا نريد منح أطفالنا خيارات ، نريدهم أن يكبروا ليصبحوا بالغين ، ولكن بين الحين والآخر علينا أن نوجه هذه الاختيارات من أجل مصلحتهم، وبدلاً من السماح لهم بالجلوس في الداخل ومشاهدة التلفزيون طوال اليوم ، ربما شجعهم على الخروج والتفاعل مع أصدقائهم".



مختتمًا حديثه:"هذا شيء أعتقد أن جميع الآباء المسؤولين يفكرون فيه ، ومن نواح كثيرة ، إنه مشابه لما نقوم به هنا، وتعليم الغوريلا على التربية الصحيحة مثل فصيلته".