مفاجأة الشيكولاتة تطيل العمر.. ما القصة

يجد الكثيرون في الشيكولاتة مذاق لذيذ ومزاج معتدل وإلى جانب ذلك وجد العلماء مؤخرًا أن الشوكولاتة يمكن أن تساعدك على العيش لفترة أطول، تمامًا كما حذروا من أن نفذها من العالم قريبًا.

تشير الأبحاث إلى أن تناول الشيكولاتة يعتبر علاج قد يجعلك أقل عرضة للإصابة بمشاكل خطيرة في القلب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وجد باحثون أمريكيون انخفاضًا بنسبة 27٪ في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن الذين تناولوا مستخلص الكاكاو، كما نظروا في تأثيره على السكتات الدماغية التي انخفضت بنسبة 10٪ ، بالإضافة إلى الأمراض اليومية مثل الصداع النصفي ، التي تقلصت بنسبة 15٪.



لكن صانعو الحلويات يقولون إن الطلب يفوق العرض، قال إدوارد برنت ، صانع الشوكولاتة ، لصحيفة ديلي ستار:"أن صناعة الشيكولاتة في تراجع وبالتالي لا تغطي المصاريف"، فقد يتم تقطيع مزارع الكاكاو واستبدالها بمزارع المطاط لأنها تكسب المزيد من الأموال الفورية".

قبل سبع سنوات ، حذر "أنجوس كينيدي" مذوق الشوكولاتة الرئيسي في المملكة المتحدة من أن الكوكب سينفد منه الشيكولاتة في العقد المقبل، وأضاف:"نحتاج إلى أرض أخرى بشكل أساسي إذا كنا سنستمر في الاستهلاك بهذا المعدل".

كما أكمل :"يتم تقطيع مزارع الكاكاو ووضع مزارع المطاط مكانها لأنها تنتج محصولًا أفضل"، ستمتلئ الأراضي بأشياء أخرى يسهل العثور عليها وأرخص في الاستخدام ، مثل النوجا والمكسرات. لن تكون الشوكولاتة كما نعرفها.