لم تكن تدري أنها حامل.. شابة تضع طفلها في الحمام

لم يكن لدى طالبة أدنى فكرة عن أنها تحمل في احشائها طفلا حتى فوجئت وهي في مرحاض المستشفى بأن الآلام التي تعاني منها في المعدة هي آلام الحمل والمخاض.



وقامت عائلة الطالبة التي تدعى" لالين مالك" بنقلها إلى مستشفى نورثويك بارك في هارو بلندن بعد أن عانت من آلام شديدة في المعدة بنزلها في جرينفورد ، غرب لندن.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا ، إنها تحصل على حبوب منع الحمل منذ خمسة أشهر وأجرت اختبارين سلبيين للحمل في فبراير ، لم تكن تدري بأنها حامل، وكانت تعتقد أنها مصابة بالإمساك.

لكن والدتها "سومرا " كان لديها حدس أن شيئًا ما خطأ عندما بدأت ابنتها بالبكاء من الألم بعد ذهابها إلى حمام المستشفى.

فقد فوجئت الطالبة بـ ذراع الطفل الصغير في وعاء الحمام ، مما جعلها تشعر بالرعب من أن حياتها في خطر.

وكانت تعتقد أن الطفل ربما كان عالقًا لمدة تصل إلى سبع دقائق قبل أن ينقذه المسعفون.

قالت الأم الصغيرة: “لقد كانت صدمة كاملة وصدمة لكلينا وشعرت أن حياتي كانت في خطر”.