عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم تكن تدري أنها حامل.. شابة تضع طفلها في الحمام

صدى البلد

لم يكن لدى طالبة أدنى فكرة عن أنها تحمل في احشائها طفلا حتى فوجئت وهي في مرحاض المستشفى بأن  الآلام التي تعاني منها في المعدة هي آلام الحمل والمخاض.


 وقامت عائلة الطالبة التي تدعى" لالين مالك" بنقلها إلى مستشفى نورثويك بارك في هارو بلندن بعد أن عانت من آلام شديدة في المعدة بنزلها في جرينفورد ، غرب لندن.

 

txt

كبلتهم بدون رحمة .. سيدة تعذب أطفالها حتى الموت

txt

تغيير الصوت وألم في البلع.. علامة بالفم مؤشر على الإصابة بمرض خطير

وقالت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا ، إنها تحصل على حبوب منع الحمل منذ خمسة أشهر وأجرت اختبارين سلبيين للحمل في فبراير ،  لم تكن تدري بأنها حامل، وكانت تعتقد أنها مصابة بالإمساك.

لكن والدتها "سومرا " كان لديها حدس أن شيئًا ما خطأ عندما بدأت ابنتها بالبكاء من الألم بعد ذهابها إلى حمام المستشفى.

فقد فوجئت الطالبة بـ ذراع الطفل الصغير في وعاء الحمام ، مما جعلها تشعر بالرعب من أن حياتها في خطر.

وكانت تعتقد أن الطفل ربما كان عالقًا لمدة تصل إلى سبع دقائق قبل أن ينقذه المسعفون.

 

txt

صخرة صغيرة تقود العلماء إلى أصل الحياة على الأرض

txt

صور تكشف إصابة طفل بـ مرض خطير ومميت

قالت الأم الصغيرة: “لقد كانت صدمة كاملة وصدمة لكلينا وشعرت أن حياتي كانت في خطر”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

بسبب حريق ماسورة الغاز .. تحويلات مرورية بـ مدينة نصر

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

وفاة ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

موضوعات متعلقة

كبلتهم بدون رحمة .. سيدة تعذب أطفالها حتى الموت

تغيير الصوت وألم في البلع.. علامة بالفم مؤشر على الإصابة بمرض خطير

بشكل غريب.. زيادة في نشاط الشمس أسرع من المعتاد

من بينهم الجزار والمزارعون.. موظفون وعاملون سيختفون قريبًا

صخرة صغيرة تقود العلماء إلى أصل الحياة على الأرض

صور تكشف إصابة طفل بـ مرض خطير ومميت

على حافة وباء جديد.. العلماء يحذرون من تفشي سلالة فيروس زيكا

دراسة : السِمنة تهدد السيدات بإنجاب أطفال مصابين بـ الربو

ترشيحاتنا

مش هي| عمرو زكي: كنت مرتبط بفنانة صديقة لـ منة فضالي ..فيديو

صالحوا الجماهير| موسيماني للاعبي الأهلي : استغلوا الفرص أمام الرجاء

المرأة مش مكسب ..عمرو زكي: لو رجع بيا الزمن مش هتجوز صغيّر|فيديو

انفوجراف .. 75.66 مليون فرد يستخدمون الانترنت في مصر

اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح

وصمة عار| الأزهر يدين انتهاكات الكيان الصهيوني في حق المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

فيديو

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ