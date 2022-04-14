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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كبلتهم بدون رحمة .. سيدة تعذب أطفالها حتى الموت

أم تقتل طفليها
أم تقتل طفليها

اتُهمت أم في فلوريدا بقتل طفليها الصغيرين بعد أن رد تلقى الضباط مكالمات متكررة من شقة الأم الجانية، حيث عثروا على جثثهم مكبلين.

وقالت "أوديت ليسي جواسين " البالغة من العمر 41 عامًا ، للضباط : "تعال واحصل عليهم ، لا أريدهم بعد الآن"، فيما أوضحت الشرطة إنها بدت غير عقلانية.

 

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وقال تقرير للشرطة إن الضباط دخلوا الشقة  ووجدوا جيفري ، 3 أعوام ، ولورال ، 5 أعوام ، مستلقين في وضعية انبطاح وخنقوا على السرير وأذرعهم وأرجلهم ورقبتهم مقيدة.

 

تم اتهام جواسين بتهمتي قتل من الدرجة الأولى وصدر أمر باحتجازها، وقد حاولت خدمات الطوارئ إنعاش الأطفال حتى وصل فريق الإنقاذ وأعلن وفاتهم.


 

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فيما قال الأب المكلوم إنه لم يكن على علم بأي تشخيص بمرض الأم العقلي، وفي مقابلة عاطفية مع 7News ، أضاف الأب: "أنا لا أشعرأنني بحالة جيدة الآن، لا أعرف بالضبط لماذا قتلت أطفالي من أجله".

فلوريدا الاطفال الإنقاذ اخبار منوعات

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