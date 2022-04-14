تغيير الصوت وألم في البلع.. علامة بالفم مؤشر على الإصابة بمرض خطير

يُعد السرطان من أكثر الأمراض فتكًا في العالم، فقد يُصاب الملايين بهذا المرض اللعين، ويمكن أن يأتي المرض بأشكال عديدة في أماكن كثيرة ، بما في ذلك الفم.





سرطان الفم هو مصطلح عام للسرطان في هذه المنطقة من الجسم، فتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن سرطان الفم "قد يكون على سطح اللسان أو داخل الخدين أو سقف الفم أو الشفتين أو اللثة".

وعلى الرغم من ذلك، هناك عدد من الأعراض التي يجب الانتباه إليها والتي تشير إلى وجود خطأ ما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



ويعد تغيير الصوت أحد هذه الأعراض، وتشمل الأعراض الأخرى:

• ألم أو صعوبة في البلع

• فقدان الوزن غير المقصود

• نزيف أو تنميل في الفم

• فقدان سن واحد أو أكثر بدون سبب واضح

• صعوبة تحريك الفك

• ظهور بقع حمراء أو بيضاء على بطانة الفم.

وأوضح الأطباء “ويوصى بشدة بمراجعة طبيب عام أو طبيب أسنان إذا استمرت أي من المشاكل لفترة أطول من ثلاثة أسابيع، ومن المهم بشكل خاص طلب المشورة الطبية إذا كنت تشرب أو تدخن بانتظام”.