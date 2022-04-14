من بينهم الجزار والمزارعون.. موظفون وعاملون سيختفون قريبًا

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

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صدى البلد

 

كشف باحثون من Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne عن الوظائف الأكثر احتمالاً والأقل احتمالية أن تشغلها الروبوتات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

في حين أن فكرة الروبوت الذي يأخذ وظيفتك قد تبدو مثل فيلم أو مسلسل خيال علمي، إلا أنه بالفعل حذرت دراسة جديدة من أنها قد تصبح حقيقة واقعة لكثير من الناس في المستقبل.

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تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن من يقومون بتعبئة اللحوم والمنظفات والبناة يواجهون أكبر مخاطر استبدالهم بالآلات، في حين أن المعلمين والمحامين والفيزيائيين آمنون من الاستبدال بـ الإنسان الآلي.

أوضح البروفيسور رافائيل لاليف ، الذي شارك في قيادة الدراسة ، أن "التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمع اليوم هو كيف تصبح مرنًا مع هذا التطور".

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وأضاف :"بناءً على النتائج ، طور الباحثون أداة تكشف عن مخاطر التشغيل الآلي لعملك ، وكيف يمكنك إعادة استخدام قدراتك"،  في الدراسة ، قام الفريق بدمج المؤلفات العلمية والتقنية حول القدرات الروبوتية مع إحصاءات التوظيف والأجور في 1000 وظيفة.

سمح لهم ذلك بحساب الوظائف الحالية الأكثر تعرضًا لخطر أن تهددها الروبوتات في المستقبل، وتم تقسيم الوظائف الأكثر عرضة للخطر والوظائف الأقل عرضة للخطر.
الوظائف الأقل عرضة لخطر الاستبدال بـ الروبوتات هم:
فيزيائيون
أطباء الأعصاب
أطباء الطب الوقائي
علماء النفس العصبي وعلماء النفس العصبي السريري
علماء الأمراض
علماء الرياضيات
الرؤساء التنفيذيون
الجراحون
علماء الأحياء الجزيئية والخلوية
علماء الأوبئة

الوظائف الأكثر عرضة لخطر الاستبدال بـ الروبوتات هم:
الجزارين
العاملين بالمكابس والمنسوجات والملابس والمواد ذات الصلة
العاملون بالزراعة 
عمال النظافة 
المنظمون
االعاملون بالتعبئة والتغليف 
العاملون في المطاعم الكافيتريا ومساعدي نادل
عمال تحضير الطعام
الخادمات وعمال النظافة
عمال نظافة المركبات والمعدات

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