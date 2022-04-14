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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صخرة صغيرة تقود العلماء إلى أصل الحياة على الأرض

صدى البلد

كشفت دراسة جديدة، أن الحياة الأولى على الأرض ظهرت منذ 3.75 مليار سنة على الأقل، أي حوالي 300 مليون سنة قبل مما كان يعتقد سابقًا.

تستند تلك الدراسة على تحليل صخرة بحجم قبضة اليد من كيبيك في كندا، والتي يقدر عمرها بين 3.75 و 4.28 مليار سنة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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كان الباحثون قد عثروا في السابق على خيوط ومقابض وأنابيب صغيرة في الصخر ، والتي يبدو أنها من صنع البكتيريا، ومع ذلك ، لم يتفق جميع العلماء على أن هذه الهياكل كانت من أصل بيولوجي.

والآن ، بعد إجراء مزيد من التحليل الشامل ، اكتشف الفريق في كلية لندن الجامعية بنية أكبر وأكثر تعقيدًا داخل الصخرة، جذع له فروع متوازية على جانب واحد يبلغ طوله حوالي سنتيمتر واحد.

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كما وجدوا المئات من الكرات المشوهة أو "الأشكال الإهليلجية" بجانب الأنابيب والخيوط، ويقول الباحثون أنه في حين أن بعض الهياكل يمكن تصورها من خلال تفاعلات كيميائية بالصدفة ، فإن الجذع الشبيه بالشجرة مع الفروع المتوازية كان على الأرجح بيولوجيًا في الأصل، هذا لأنه لم يتم العثور على هيكل تم إنشاؤه عن طريق الكيمياء وحدها مثله.

وحتى الآن ، كان أقدم دليل معروف على وجود الحياة على الأرض هو صخرة عمرها 3.46 مليار عام من غرب أستراليا تحتوي على أحافير مجهرية تشبه الديدان.

باستخدام العديد من الأدلة المختلفة ، تشير دراستنا بقوة إلى وجود عدد من الأنواع المختلفة من البكتيريا على الأرض بين 3.75 و 4.28 مليار سنة مضت ، كما قال المؤلف الرئيسي الدكتور دومينيك بابينو من قسم علوم الأرض في جامعة كاليفورنيا:"وهذا يعني أن الحياة يمكن أن تكون بدات بعد 300 مليون سنة من تشكل الأرض".

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