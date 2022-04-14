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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشكل غريب.. زيادة في نشاط الشمس أسرع من المعتاد

صدى البلد

يتزايد النشاط الشمسي بشكل أسرع مما توقعته القياسات الرسمية، ويتوقع الخبراء دورة شمسية أقوى مما كانت عليه في السنوات السابقة.


 

ويتتبع العلماء باستمرار سلوك الشمس بمرور الوقت، نظرًا لأنها مصدر الطقس الفضائي الذي يمكن أن يتسبب في حدوث اضطراب هائل.


 

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ويتخذ طقس الفضاء هذا شكل التوهّجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، وهي في الأساس اندفاعات الإشعاع والجزيئات من الشمس، والتي يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الكهربائية على الأرض وتسبب الشفق القطبي المتلألئ في السماء.


 فبفضل التطورات في التكنولوجيا يمكننا التنبؤ متى قد تحدث مثل هذه الاضطرابات، وتتمثل إحدى الطرق التي يقوم بها العلماء في القيام بذلك عن طريق مراقبة الشمس بأدوات خاصة والبحث عن البقع الشمسية وهي مناطق مظلمة في الغلاف الجوي للشمس تشير إلى وجود مجال مغناطيسي قوي بشكل خاص في تلك المنطقة.
 

وإذا تمت إعادة تنظيم هذا المجال المغناطيسي فجأة ، فسيتم إطلاق سحب شاسعة من الجسيمات المشحونة في الفضاء.

 

وعادة ما يتم تمييز ذلك بواسطة وميض من الضوء يسمى التوهج الشمسي ، والذي يمكن أن يعطينا تحذيرًا لبضعة أيام من وجود سحابة منالجسيمات واردة.


 

كما تساعد الدورة الشمسية على التنبؤ بالنشاط الشمسي وهي فترة مدتها 11 عامًا تقريبًا تنتقل فيها الشمس من فترة نشاط منخفض إلىفترة نشاط مرتفع وتتراجع مرة أخرى.


 

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ويتم قياس نشاط هذه الدورات بعدد البقع الشمسية التي نلاحظها، ولا تزال الشمس حاليًا في المراحل الأولى مما يسميه العلماء دورتهاالخامسة والعشرين ، مما يعني أنه يمكننا توقع استمرار زيادة النشاط لبضع سنوات أخرى.


 

ومع ذلك ، وفقًا لبيانات من مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والفضاء بالولايات المتحدة ، فإن نشاط الدورةالحالية يسبق التوقعات بكثير.

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