في ثوان معدودة.. نقل طبيب من الأرض إلى الفضاء

ذهب جراح ناسا بجرأة إلى حيث لم يسبق لأحد أن ذهب إليه، حيث تم نقله من وكالة الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في ثوان معدودة على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد.

باستخدام تقنية جديدة تسمى 'Holoporting' هولوبورتينج، تمكن الدكتور جوزيف شميد من الظهور على المحطة الفضائية كصورة ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد والتحدث إلى رواد الفضاء في الوقت الفعلي.



تخطط ناسا لاستخدام هذا للتواصل ثنائي الاتجاه بين رواد الفضاء والأشخاص على الأرض ، مما يسمح لأبناء الأرض بزيارة أحبائهم في الفضاء والعكس صحيح، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال الدكتور شميد ، الجراح الرائد في وكالة ناسا: "هذه طريقة جديدة تمامًا للتواصل البشري عبر مسافات شاسعة، يعمل نظام هولوبورت عن طريق التقاط نماذج ثلاثية الأبعاد للأشخاص ثم يتم ضغطها ونقلها في الوقت الفعلي.

يجب على رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية ارتداء نظارات الواقع المختلط ، Microsoft HoloLens ، لرؤية الصور المجسمة والتفاعل معها، وأضاف الدكتور شميد: "جسدنا المادي ليس هناك ، لكن كياننا البشري موجود بالتأكيد".

وأكمل:"لا يهم أن تسافر المحطة الفضائية 17500 ميل في الساعة وفي حركة مستمرة في مدار 250 ميلاً فوق الأرض ، يمكن لرائد الفضاء العودة بعد ثلاث دقائق أو ثلاثة أسابيع ومع تشغيل النظام ، سنكون هناك في محطة الفضاء".

سيصبح مفيدًا جدًا لرواد الفضاء الذين يرغبون في التحدث إلى المستشارين الطبيين أو الشخصيات المهمة أو المستشارين.

