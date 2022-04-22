أزمة تواجه الزمالك بسبب مستحقات صفقة مصطفى محمد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أزمة داخل أروقة نادي الزمالك بسبب مستحقات صفقة مصطفى محمد من نادي جالطة سراي التركي بعد قيام الأخير بتفعيل بند الشراء النهائي في عقده شهفيًا دون دفع مبلغ 4 ملايين دولار المتفق عليها في التعاقد.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، جالطة سراي غير ملزم بدفع مبلغ الـ4 ملايين دولار، في يونيو المقبل ولكن العقد ينص على أن النادي التركي يدفعه بداية من أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن النادي التركي من حقه تأخير المبلغ إلى ما بعد ذلك.

وأضاف شبانة، تأخير مستحقات الصفقة سيتسبب في مشكلة كبيرة جدًا للزمالك خاصة وأن الإدارة تعتمد على هذا المبلغ بشكل أساسي لإنهاء مستحقات سبورتنج لشبونة ومارتيمو البرتغالي حتى يتسنى فتح باب القيد وإبرام صفقات جديدة في الموسم المقبل.

وأكمل شبانة، إدارة الزمالك تواصلت مع مسئولي النادي التركي من أجل التفاوض بشكل شفهي من أجل استعجال إرسال المبلغ في أسرع وقت لحاجة النادي القوية له وإنهاء الإلتزامات.

وسبق ورحيل مصطفى محمد إلى جالطة سراي على سبيل الإعارة مع وضع بند تفعيل بند الشراء بقيمة 4 ملايين دولار وهو ما تم قبل نهاية الموسم الحالي.