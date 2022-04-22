ملامح تشكيل الأهلي أمام الرجاء.. وحيرة موسيماني بين هذا الثنائي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، استقر على تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء المغربي بطريقة ( 4/3/3) في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: تشكيل الأهلي مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط المالي أليو ديانج و حمدي فتحي وعمرو السولية وفي الخط الأمامي هناك مفاضلة بين حسين الشحات وبيرسي تاو للمشاركة في مركز الجناح الأيمن بينما في الهجوم أحمد عبدالقادر ومحمد شريف

وأضاف شبانة، الخطة الهجومية التي يرغب المدير الفني تنفيذها أمام الرجاء تعتمد على التوازن الدفاعي والهجومي لذلك طلب من حمدي فتحي لاعب وسط الملعب، للقيام بالأدوار الدفاعية.

وواصل شبانة، موسيماني شدد على ضرورة إعادة حمدي فتحي مرة أخرى إلى التوازن الدفاعي أمام ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ليكون حلقة الربط بين الدفاع والوسط.

وأتم شبانة، موسيماني منح تعليمات لحمدي فتحي بأن يبدأ الهجمات من الخلف إلى الأمام وأن يقوم في نفس الوقت بمهام مزدوجة للاعب رقم 6 في خط الوسط من خلال تسليم وربط الخط الدفاعي بالهجومي لسرعة الانطلاقات إلى الأجنحة أو وسط الملعب.