أجدع أخ في الدنيا.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد شقيقه حمادة

احتفل الفنان مصطفى قمر بمناسبة عيد ميلاد شقيقه حمادة قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر مصطفي قمر صورة له بصحبه شقيقه، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وانت طيب ياحمادة يااجدع اخ في الدنيا ربنا يخليك ليا ومايحرمنيش منك ودايما كل سنة تبقي بخير وصحة وسعادة ويخليلك بناتك حبايب قلبي ميسون وبتول وماليكا”.

جدير بالذكر أنه أحيا النجم مصطفي قمر حفلا غنائيا داخل إحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وصل "قمر" الي الحفل وقدم العديد من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجميع منها "لسه حبايب"

و "السود عيونه" و "جت تصالحني" و "هنحب ايامنا" و "الليله دوب" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

تخلل الحفل كلمة تهنئة من مصطفي قمر للحضور بمناسبة الشهر الكريم وحرص عدد من محبيه عقب الحفل الحصول منه علي تهنئة خاصة بفيديو مصور بواسطة هواتفهم المحمولة.