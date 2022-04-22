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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي الأعلى..أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي اليوم 22-4-2022

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 أبريل  2022 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.


نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي :

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك  الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 58.32 جنيه للشراء و 60.85جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 4.93جنيه للشراء و 4.95جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي 5.03جنيه للشراء و5.5جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 47.85 جنيه للشراء 49.28جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي 25.75جنيه للشراء و26.20جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي 47جنيه للشراء و 48.26 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي 4.74 جنيه للشراء و 5.08جنيه للبيع.

 

العملات العربية الاعلى سعرا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.

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