سعفان : 27 لجنة فرعية بالقوى العاملة بالمحافظات للتنسيق مع اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية .. تسليم 4275 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة وبنى سويف ودمياط

القوى العاملة في أسبوع :

القوى العاملة في أسبوع :

سعفان : 27 لجنة فرعية بالقوي العاملة بالمحافظات للتنسيق

مع اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية

تسليم 4275 وثيقة تأمين ضد الحوادث

للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة وبنى سويف ودمياط

189 عقد عمل لذوى القدرات وماكينات خياطة وشنط عدة

لأوائل خريجي التدريب المهني ببني سويف

40 شهادة لخريجي الدورات التدريبية على 3 مهن بالقاهرة

الأثنين إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شيم النسيم وعيد تحرير سيناء

تعيين 11894منهم 129 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات

تحويل 5.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

مليون جنيه تعويض لورثة مصري في حادث سير بقطر

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 15 إلى 21 أبريل 2022- حيث عقد وزير القوى العاملة إجتماعاً مهماً مع اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية في الدورة الجديدة 2022- 2026، وتشكيل لجنة في كل مديرية برئاسة مدير المديرية بالمحافظة ، لقبول طلبات الترشح والإشراف على العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث ، وتسليم 4275 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة وبنى سويف ودمياط ، و 189 عقد عمل لذوى القدرات ، ماكينات خياطة وشنط عدة لأوائل خريجي التدريب المهني ببني سويف ، و 40 شهادة لخريجي الدورات التدريبية على 3 مهن بالقاهرة ، وتحديد إجازة عيد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد الفطر المبارك في القطاع الخاص، وتعيين 11894 شاباً منهم 129 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات ، تحويل 5.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن ، ومليون جنيه تعويض لورثة مصرى في حادث سير بقطر .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اجتماعا مهما مع اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية في الدورة الجديدة 2022- 2026 ، وأصدر توجيهات فورية لـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات ، بتشكيل لجنة في كل مديرية برئاسة مدير المديرية بالمحافظة وعددا من الأعضاء، لقبول طلبات الترشح والإشراف على العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث.

وشدد وزير القوي العاملة علي الـ 27 لجنة التي تم تشكيلها من أمس بمديريات القوي العاملة بالمحافظات علي أنها ستكون في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث ، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات ، وإدارة الاتصال النقابي بديوان عام الوزارة ستقوم بالمتابعة علي مدار الساعة يوميا باللجان المشكلة بالمديريات للتنسيق معها والتدخل لإزالة أية معوقات فوراً.

وقال سعفان : إن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بمتابعة تجهيز مقار الانتخابات في 27 مديرية بالمحافظات لبدء استقبال طلبات الترشح للمرحلة الأولي في 15 تصنيف نقابي يومي 8 و9 مايو المقبل، والثانية علي مستوي 14 تصنيف نقابي يومي 21و22 من نفس الشهر، لافتا إلي أنه لن يسمح بأي خطأ علي مستوي المراحل الثلاث الانتخابية .

وتابع الوزير خلال الاجتماع هاتفيا مع المديريات تقديم المنظمات النقابية العمالية مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات والتي ستنتهي موعد تقديمها 22 أبريل الجاري، وفي نفس الوقت مع ممثلي العاملين بمجالس إدارة والوحدات التابعة للقطاع العام والأعمال العام.

وشدد الوزير علي اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء 27 لجنة فرعية بمديريات القوي العاملة بالمحافظات بأنهم في حالة انعقاد دائم، وأنه موجود بديوان عام الوزارة ، وسيقوم بنفسه بالمتابعة من ثاني أيام عيد الفطر علي هذه اللجان للخروج بالعملية الانتخابية بالشكل الأمثل .

وكان وزير القوي العاملة قد أصدر قرارات تحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للمستويات الثلاثة، وممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أن تقبل طلبات الترشح والانتخابات في نفس المواعيد المقررة القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ، فضلا عن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية ، والمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

كما سلّم سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 1823 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة الدفعة الثالثة، حيث كانت الأولي 12166 ، والثانية 5700 العاصمة الإدارية لشركة أوراسكوم ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الوزير : إن ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، ومدحت الغمراوي مدير المديرية ، وأحمد نظمي وكيل المديرية، واشرف مرزوق معاون الوزير.

ووجه الوزير مدير المديرية ، بمتابعة عمل الشركات والعمالة الموجودة بداخلها ، وعمل ندوات توعوية وتثقيفية داخلها للتعريف بماهية العمالة غير المنتظمة ، من حيث أنها العمالة التى بطبيعتها متنقلة على فترات ، أما بالنسبة للعمالة الموجودة داخل الشركات تعمل منذ عدة سنوات فليست هي تلك الفئة وتستحق التأمين عليها باعتبارها عمالة دائمة داخل تلك الشركات .

كما وجه المديرية ببدء العمل مع الشركات التي قدمت وثائق التأمين اليوم ، وحصر العمالة غير المنتظمة الموجودة بداخلها ودراسة كيفية التأمين عليها مع مسؤولي تلك الشركات ، اقتداء بتجربة شركة أوراسكوم والتي قامت بالتأمين على ما يقرب من 14 ألف عامل غير منتظم بداخلها ، لتوفر لهم التأمين الاجتماعي والصحي والمعاش الملائم خلال فترات عملهم بداخلها وما بعدها .

ونوه الوزير ، أن الفترة الحالية نشهد جميعاً بدء التجهيز للدورة الجديدة من انتخابات التنظيمات النقابية العمالية 2022 – 2026 ، وبدء الاستعداد داخل مديريات القوى العاملة والتجهيز لأعمالها المختلفة ، بعد عيد الفطر المبارك ، ومشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تكليفات لكل مديريات القوى العاملة بالمحافظة بالأمس باعتبار المديريات فى حالة عمل دائم خلال الفترة ما قبل عيد الفطر المبارك ، وبدء العمل منذ ثانى أيام العيد لخدمة المجتمع العمالي والتنظيم النقابي المصري وتذليل وحل مشكلاته .

كما سلم وزير القوى العاملة ، 123 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوى المديريات بالمحافظات ، و استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، ومدحت الغمراوي مدير المديرية ، وأحمد نظمي وكيل المديرية، واشرف مرزوق معاون الوزير.

وقال الوزير في كلمته : " إن الدولة تضع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".

وسلم وزير القوى العاملة 40 شهادة إتمام التدريب لخريجي التدريب المهني بمديرية القوى العاملة بالقاهرة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تم إطلاقها في المحافظات، بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، ومدحت الغمراوي مدير المديرية ، وأحمد نظمي وكيل المديرية، واشرف مرزوق معاون الوزير .

وقال الوزير :إن شهادات إتمام التدريب المهني التي يتم تسليمها اليوم للشباب والفتيات ، على مجموعة من المهن وهي : التفصيل والحياكة ، والمشغولات الخشبية ( الأركت ) ، والطباعة على الأوانى الفخارية والمنسوجات ، من خريجي مركز التدريب المهني ، مضيفاً أن تلك الشهادات معتمدة من الوزارة ومديرية القوى العاملة بالقاهرة تؤهل خريجي الدورات للعمل فى الشركات والمصانع الموجودة داخل سوق العمل .

ووجه المديرية ، بعمل قاعدة بيانات لخريجي التدريب المهنى، وحصر المهن التى تخرجوا عليها ، بالتعاون مع الادارة المختصة بالوزارة ، ليكون لدينا بيانات متكاملة عن الخريجين ، ومتابعتهم بعد التخرج من التدريب ، ومعرفة إذا كانوا التحقوا بفرص عمل داخل الشركات والمصانع ، او قاموا بعمل مشروعات خاصة بهم بمفردهم أو بالتعاون مع زملائهم لخدمة المجتمع وتوفير مزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.

كما سلّم سعفان ، بديوان عام الوزارة 1305 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الوزير : إن ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، ومحمد أنور مدير المديرية ، وأشرف مرزوق معاون الوزير، وأحمد معوض وكيل المديرية.

فى مستهل كلمته ، هنأ الوزير الحضور بشهر رمضان الكريم ، متمنياً أن يعيده الله عز وجل علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مقدماً الشكر لمديرية القوى العاملة والعاملين بها ، والعمالة غير المنتظمة على حضورهم إحتفالية اليوم ، فى إطار سعي الدولة المصرية لتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة بشكل عام ، وفئة العمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وذلك نظراً لطبيعة عمل تلك الفئة والتى تحفه المخاطر في كافة أماكن العمل .

واستطرد الوزير قائلا : إن الوزارة استحدثت وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتلك الفئة مطلع 2021 ، بتعويض مالى وقدره 100 ألف جنيه فى حالات العجز الكلي المستديم أو الجزئي أو حالات الوفاة ، وتم رفع قيمتها فى بداية 2022 إلى 200 ألف جنيه ، وذلك حرصاً من الوزارة على توفير مزيد من الدعم والحماية المتكاملة لتلك الفئة وأسرهم ، وكما وعدت الوزارة أوفت بذلك الوعد من خلال تسليمها لعائد وتعويض تلك الوثيقة لعدد من الحالات فى الفترة الأخيرة لتكون عوناً لها على متطلبات الحياة ورفع مستوى معيشتها خاصة بعد فقدان عائلها الوحيد .

ووجه الوزير ، المديرية بتكثيف أعمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة ، سواء من تقوم بعض الشركات بتسديد اشتراكاتهم عنهم ، أو من يعملون خارج تلك الشركات ، لتوسيع قاعدة بيانات تلك الفئة لتوفير مزيد من الحماية والرعاية لها وشمولها فى منظومة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التي توفرها الوزارة لهم داخل المحافظات .

وسلم وزير القوى العاملة 66 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة ببني سويف، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات ، و استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، ومحمد أنور مدير المديرية، وأشرف مرزوق معاون الوزير، وأحمد معوض وكيل المديرية .

وسلم وزير القوى العاملة 12 ماكينة خياطة ،وشنطة عدة ، لأوائل خريجي التدريب المهني بمديرية القوى العاملة ببني سويف في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تم إطلاقها في المحافظات

وسلم الوزير ، لخريجي التدريب المهني الأوائل 6 ماكينات خياطة لخريجي مهنة التفصيل والحياكة ، و 3 شنطة عدة لخريجي التدريب على مهنة التبريد والتكييف ، و 3 شنطة عدة لخريجي التدريب على مهنة إصلاح وصيانة المحمول ، تأكيداً لدور الوزارة في دعم أبناء الوطن من الشباب من الجنسين في أن يحيوا حياة كريمة وعمل مشروعاتهم الخاصة ، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها خلال فترة التدريب المهني .

ووجه الوزير المديرية بضرورة تشجيع الشباب على التدريب فى مهن كهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية ، نظراً لطبيعتها السهلة ، وعائدها المادي المجزي ، خاصة في القري والنجوع ، حتى وإن لم يمتهنوا فقد يستخدمونها في حياتهم اليومية لإصلاح الأعطال داخل منازلهم أو منازل أقربائهم ، كما أن تلك المهن لا تحتاج رأس مال كبير أو إعدادات وإنما يحتاج الشاب فقط إلى شنطة عدة ورقم هاتف يمكن أن يعمل من خلالهم فيها بدون أى مجهود أو مكان مخصص .

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الأثنين الموافق 25 أبريل الجاري إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

كما أعلن ، أن الأحد الموافق أول مايو 2022، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال ، و أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص. .

وقال سعفان، إن هذه الأيام إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره اليومي.

وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

وقال "سعفان" إن ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.

وبحث وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، والدكتور سلطان السبيعي القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة ، سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من سائقين وعمال وفنيين وجزارين للعمل خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام .

في مستهل اللقاء رحب الوزير ، بالقنصل والوفد المرافق له ، مؤكداً أن شعبي مصر والمملكة العربية السعودية أخوة وهدفهم واحد وهو نجاح موسم الحج لهذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام ،منوهاً إلى عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين .

وأكد الوزير أهمية هذا اللقاء للتنسيق حول عدة أمور تخص هذا الملف ، مشيراً إلى أنه يجب استمرار عملية التشاور بين الجانبين للوصول إلى صيغ واتفاقيات مشتركة تصب في مصلحة العمالة المصرية ، والشركات السعودية المسئولة عن تنظيم موسم الحج .

وأشار الوزير إلى أهمية مراجعة ودراسة العقود والمزايا التي يحصل عليها العمالة الموسمية المصرية لتكون ملائمة ومناسبة ، مما يسهم في انتظام عملية خدمة حجاج بيت الله الحرام على الوجه المشرف الذي يعكس إخلاص وقدرات ومهارات العمالة المصرية .

من جانبه قدم القنصل السعودي وأعضاء الوفد المرافق الوفد من ممثلي الشركات السعودية المسئولة عن خدمة الحجاج، ، الشكر والتقدير للوزير على حسن التعاون وحرصه على مصلحة الشركات السعودية ، وحقوق العمالة الموسمية المصرية ، مؤكدين تقديرهم على دوره في تبني إعداد منظومة مستقبلية تنظم عملية سفر العمالة الموسمية بالتنسيق بين الجانبين تسهم في تحقيق مصالح الطرفين وتحد من أي تلاعب أو سمسرة.

وعلى جانب آخر ، أناب وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوي العاملة بدمياط بتسليم 1147 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي مستهل رسالته للعمالة غير المنتظمة بمحافظة دمياط قدم الوزير لهم التهنئة بشهر رمضان الكريم، متمنياً أن يعيده الله عز وجل علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مقدماً الشكر لمديرية القوى العاملة والعاملين بها ، والعمالة غير المنتظمة على حضورهم إحتفالية استلام وثائق التأمين ، فى إطار سعي الدولة المصرية لتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة بشكل عام ، وفئة العمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وذلك نظراً لطبيعة عمل تلك الفئة والتي تحفه المخاطر في كافة أماكن العمل .

كما أناب سعفان ، وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية في تسليم أولى دفعات ماكينات الخياطة، وشنط أدوات صيانة الكمبيوتر والمحمول المهداة إلى أوائل المتدربين بمراكز التدريب التابعة لمديرية قوى عاملة بالمحافظة والذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح

وتابع وزير القوي العاملة ، دورات التدريب التي يتم تنفيذها حاليا ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والمنفذ في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

تلقى الوزير تقريراً من الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج أشار فيه إلي أنه تنفيذاً لتكليفات الوزير بمتابعة دورتي الطباعة علي المنسوجات و التفصيل والحياكة والمستهدف فيه تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها في فتح مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة قامت المديرية بتنفيذ دورتين: الأولى في الطباعة علي المنسوجات بمركز التدريب المهني بسوهاج، حيث تم تدريب 68 متدرباً علي مهنة الطباعة علي المنسوجات وعلي الأواني الفخارية وتم توزيع ما تم طباعته علي المتدربين في ختام التدريب .

أما الدورة الثانية فكانت علي التفصيل والخياطة وتم تنفيذها بمركز التدريب المهني بطهطا وشملت 47 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله علي المتدربات في ختام التدريب ، مضيفا أن الوزارة وفرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين .

وأشار إلي أنه تم تنفيذ تسع ندوات تثقيفية أثناء التدريب خاصة باستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة شملت قضايا : الزواج المبكر ، وتنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية ، والتحرش الجنسي ، والمساواة وعدم التمييز فى مجال العمل ، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بسوهاج، فرع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان .

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 11894 شاباً منهم 129 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء ، والشرقية ، وأسيوط ، وسوهاج ، والغربية ، وشمال سيناء ، والأقصر ، بلغت مليون و 117 ألفاً و 335 جنيهاً، والتفتيش على 4716 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 9362 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 9362 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 77 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 182 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 320 ألفاً و 615 دولاراً ،أى ما يعادل 5 ملايين و900 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وأخيراً ، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع الصادر به حكم قضائي لصالح ورثة المواطن المصري "أ.ص.ع" الذي توفي في حادث سير في قطر .

وقال الوزير : إن التعويض بلغ 200 ألف ريال قطري ، أن ما يوازي مليون و16 ألف جنيه مصري، وقد تم تحويل مبلغ التعويض إلي الحسابات البنكية للورثة في ضوء أشهاد الوراثة .

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