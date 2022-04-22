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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوى فؤاد: لم أتزوج 12 مرة وندمانة على عدم الإنجاب.. فيديو

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

حلت الفنانة نجوى فؤاد ضيفة ببرنامج "سابع سما" من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، على فضائية "النهار"، وكشفت خلال الحوار عن عدد أزواجها الحقيقي ومن كان أقربهم إليها.
 

وقالت نجوى فؤاد: "أنا متجوزتش 12 مرة والكلام ده إشاعات.. أنا اتجوزت 5 مرات شرعي ومرة عرفي"، معقبة:" لو رجع بيا الزمن اختار أحافظ على أحمد فؤاد حسن لأنه كان أب وزوج وأخ وكان دايمًا بيشجعني على العمل".
 

وأجابت نجوى فؤاد عن سؤال "انتي قصرتي معاه؟"، قائلة: "هو كان عايز يخلف مني وأنا في وقتها مكنش عندي القدرة اني اقعد سنة في البيت عشان اخلف طفل.. وبصراحة ندمت على قراري لأن الوحدة اللي أنا فيها دي خلتني أحس إن كان لازم اجيب طفل أو طفلين يونسوني في حياتي".
 

واستطردت: " بس أنا راضية بالواقع اللي أنا عايشاه".
 

وعلقت على سؤال "هل الارتباط براقصة يقلق؟"، قائلة: "زمان مكنش بيقلق ولكن كان بيقلق الأسرة زمان لكن حاليًا الارتباط براقصة يقلق شوية.. وده لأن في خليط من الراقصات بيوصلوا للمتفرج صورة مش حلوة".

 

نجوى فؤاد سابع سما راغدة شلهوب اخبار توك شو

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