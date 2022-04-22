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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 100 ألف رأس ضمن حملة الحفاظ على الثروة الحيوانية ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها  مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة  العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية . 

 

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وتبين من التقرير اليومي الذي يعده الدكتور عصام يحيى  مدير عام  مديرية الطب البيطري، أن إجمالي ما تم تحصينه من الثروة الحيوانية قد وصل إلى: 100 ألف و312 رأساً، بواقع: 89 ألف و130 من الأبقار و9652 من الجاموس، 1530من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز بني سويف، من خلال أكثر من 80  لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة. 

وشدد المحافظ بني سويف، على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية،مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، مع تركيز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.

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