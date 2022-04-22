مؤشر البورصة الرئيسي يخسر 1.2% الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 10548.14 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 1831.32 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.39% ليغلق عند مستوى 2767.75 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 12992.61 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 3851.85 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%.