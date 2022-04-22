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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا .. الكشف على 876 حالة خلال قافلة طبية مجانية فى قوص

قافلة طبية بقوص
قافلة طبية بقوص

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن  القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبى على 876 حالة بواقع" 238 حالة أمراض باطنة، 227 حالة جراحة عظام، 217 حالة طب أطفال، 80 حالة جراحة عامة، 79 حالة أمراض نساء وتوليد، 35 حالة تنظيم أسرة".

 

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وأضاف الداودى، بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ 83 حالة، و أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضاً عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 116 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

 

من جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها ، وسط تنفيذ حزمة من  الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.


و أكد تاوضروس، اهتمام محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير العمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية منهم.

قنا قافلة طبية قوص حياة كريمة القوافل الطبية الصحة النجوع الأكثر احتياجا

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