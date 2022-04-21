بعد حادث قنا .. توفير أتوبيس سياحي لنقل الأجانب إلى وجهتهم .. والعلاج والرعاية اللازميَن للمصابين

-حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس سياحى على طريق مصر – أسوان الزراعى

-محافظ قنا ينتقل لموقع حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس سياحى

-مصرع شخص و إصابة 2 بتصادم ملاكى وأتوبيس في قنا

-الدفع بشكل فورى بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في محافظة قنا، صباح اليوم الخميس، إثر حادث تصادم أتوبيس نقل جماعى مع سيارة ملاكى، أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا .

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعى و سيارة ملاكى، أمام قرية الجبلاو، نتج عنه مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

تمكنت الأجهزة المعنية من إزالة آثار الحادث، و تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالحادث، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما انتقل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إلى موقع حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس سياحى على طريق مصر – أسوان الزراعى ، بالقرب من قرية الجبلاوى التابعة لمركز قنا ، والذى أسفر عن مصرع شخص ، و إصابة اثنين آخرين جميعهم مصريين، دون وقوع أى إصابات لدى السائحين.

رافقه خلالها اللواء عاطف نجيب، مساعد مدير أمن قنا ، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة المرور ، والعميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

وقال محافظ قنا ، تم الدفع بشكل فورى بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وجارى نقل حالة الوفاة إلى مشرحة المستشفى، و تم الإطمئنان على صحة وسلامة المصابين والسائحين فى موقع الحادث بمعرفة المسعفين.



وأضاف محافظ قنا ، بأنه تم توفير أتوبيس سياحى بديل لنقل السائحين إلى وجهتهم ، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة مرور السيارات، لافتاً إلى أنه توجه إلى موقع الحادث فور تلقى بلاغ من غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.



كما توجه محافظ قنا ، إلى مستشفى قنا العام لمتابعة حالة المصابين برفقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام ، والدكتور أيمن السيد مدير الطوارئ والرعاية العاجلة والحرجة ، حيث تم إجراء فحوصات كاملة لهم للإطمئنان على حالتهم، وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى ، كما أمر بسرعة إنهاء تصريح الدفن الخاص بحالة الوفاه وتسليم الجثمان لذويه.

يُذكر أن الأتوبيس السياحى كان يقل 38 سائحاً بولنديا قادمين من مدينة مرسى علم ومتجهين إلى مدينة الأقصر.