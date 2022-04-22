خالد محمود: فيلم شاويش نص الليل أهم دور في حياتي .. فيديو

قال الفنان خالد محمود، إنني كنت سعيد الحظ للعمل مع الفنان محمود ياسين، في مسلسل "مذكرات زوج"، مؤكدا أنه كان من النجوم اللى بيدعموا الشباب، وكانوا بيشوفوا العمل محتاج ايه وبيقدموه بشكل محترم جدا، وكان دايما بيقولي "أنه يشعر أنه أمام عمر ابنه".

وأضاف خالد محمود، خلال لقاء له لبرنامج "نص الحدوتة"، عبر فضائية “سي بي سي”، أن فيلم “شاويش نص الليل”، أعتبره أهم دور في حياتي، وشاركت أمام العملاق يد شوقي بترشيح من محمود يسن.

وتابع الفنان خالد محمود، أنه عندما قابل الفنان فريد شوقي، قبل بدء العمل، قالي “انت بتلعب رياضىة فقلتله بلعب سباحة، على الرغم من أني لم ألعب رياضة طول عمري.