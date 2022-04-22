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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشرى للاعبي الأهلي: الضغط على الرجاء من أول اللقاء مفتاح الفوز

أحمد كشري
أحمد كشري

أكد أحمد عبد المنعم كشرى نجم النادي الأهلي السابق، أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز على الرجاء المغربي في عقر داره والعودة ببطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد عبد المنعم كشرى في تصريحات للمذيعة نجلاء حلمى في برنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي لازم يبدأ المباراة بشكل ضاغط على فريق الرجاء ولا يترك لهم مساحة للسيطرة على المباراة لكى يتكمن من الضغط على الجماهير في الملعب وعدم التأثر بها، لأن الضغط سيمنح الأهلي الأفضلية في الملعب ويدخل المباراة بدرى وكل ما الوقت سيمر سيفقد الفريق المغربي تركيزه".

وأضاف أحمد كشرى: "الأهلي يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة ومروا بمثل هذه المواقف وقادرين على تحقيق التأهل رغم اللعب خارج البلاد، والأهلي فنيا أعلى بكثير من الرجاء".


وعن موسيماني، قال كشرى: "موسيماني مدرب كبير وناجح مع الأهلي وحقق بطولات في وقت قليل جدا، ويجيد اللعب في المباريات الكبيرة، على الرغم من تراجع مستوى الأداء في الفترة الأخيرة وظهور الأهلي بشكل متواضع".

وتابع: "أي متابع أو منتمى للأهلى أحس بالخوف من مستوى الفريق في الفترة الحالية، وعلى موسيماني شحن اللاعبين نفسيا ومنحهم الثقة للعبور من هذا الدور والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب الثالث على التوالي في افريقيا".

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