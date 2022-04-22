عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد عباس فارس.. تزوج من شقيقتين واعتنق الصوفية

عباس فارس
عباس فارس

يوافق اليوم السبت 22 أبريل، ذكري ميلاد الفنان عباس فارس، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1902، ورحل عن عالمنا في 13 فبراير 1978، عن عمر يناهز 75 عامًا. 

 

مسيرة عباس فارس 

اشتهر عباس فارس، بصوته الأجش الذي ميزه عن غيره من فناني جيله انه الفنان الراحل عباس فارس الذي ولد بالقاهرة في حي المغربلين. 

اشترك عباس فارس، في فرقة جورج ابيض وعمره 15 عاما حتي انه جسد شخصية هاملت وعطيل وهو فى هذه السن الصغيرة لينتقل بعد ذلك الي فرقة الريحاني حيث تنقل منها الى المجال السينمائي حتي أصبح القاسم المشترك في الأعمال السينمائية في فترة الثلاثينيات الي الستينات من القرن الماضي حيث كانت بدايته في المجال السينمائي عام 1929 من خلال اشتراكه في فيلم ( بنت الليل كما شارك في العديد من الأعمال التاريخية والدينية منها فيلم واسلاماه والعزيمة والبؤساء والعيش والملح ليلة غرام.

 

حياة عباس فارس

اعتنق الصوفية في شبابه المبكر وكان متدينا وفي بداية حياته سافر إلى العاصمة البريطانية ومكث بها 6 اشهر تعرف هناك علي فتاة انجليزية اعجب بها وهام بجمالها وبادلته هي ايضا نفس المشاعر وعندما صارحها بحبه وبرغبته في الزواج بها وافقت فورا الا انه اشترط عليها ان تعتنق الاسلام اولا فوافقت علي شرطه واعتنقت الاسلام وعاد بها إلى مصر وأخذ يعلمها اصول ومبادئ الإسلام حيث وجد منها تجاوبا وتواصلا كبيرين وعاش معها في سعادة واستقرار وأنجبت له ابنه جمال فارس ولكنها رحلت بعد رحلة مع المرض.

حزن عليها كثيرا وشعر ان الحياة اصبحت كئيبة مظلمة حتي تزوج من شقيقتها الانجليزية ليقوم باقناعها باعتناق الإسلام ومواقفه أيضا وتظل معه يعلمها كل اصول الاسلام وأنجبت له ابنه الثاني( اسلام )وظلت معه في رحلة زوجية سادها الاستقرار والتقدير الي ان رحل الفنان عباس فارس في شهر فبراير عام 1978. 

عباس فارس الفنان عباس فارس ميلاد عباس فارس ذكرى ميلاد عباس فارس ذكرى عباس فارس وفاة عباس فارس ذكرى رحيل عباس فارس ذكرى وفاة عباس فارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

هجرها بعد علاقة بينهما.. حبس طالبة الطب قاتلة حبيبها ذبحا بمصر الجديدة

موضوعات متعلقة

تارا عماد: مشاهد سوتس بالعربي عفوية وحقيقية.. ومختلفة عن النسخة الأصلية

طارق لطفي: أتمنى تجسيد شخصية أبو سفيان وابنه يزيد

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 21.. روبي تعترف لـ"مي عمر" بوجود الألماظ معها

ريم مصطفى: اعتذرت عن سوتس بالعربي في البداية

28 يوليو.. موعد انطلاق الدورة 36 من مهرجان "جرش للثقافة والفنون"

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 20.. طارق لطفي يبني سورا ويقسم الجزيرة

أخبار الفن| أبناء شعبان عبدالرحيم يعلنون تصالحهم.. طرح برومو فيلم واحد ثاني لـ أحمد حلمي.. إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالديها

مسلسل دايما عامر الحلقة 20.. إحراج مصطفى شعبان وتهديد لبلبة

ترشيحاتنا

محمد صلاح على رأس تويتر بعد تصدّره التشكيل المثالي بأسبوع الدوري الإنجليزي

مباحثات بين مصر وغينيا حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة

فيفي عبده: تعرضت لعمل سحري بـ"كثرة الخناق والمشاكل".. فيديو

بالدليل العلمي.. 5 فيتامينات يجب أن تتناولها يوميا

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

أنا ضربتهم؟! منذر رياحنة : إزاي أعتدي على أولاد جورج وسوف |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ