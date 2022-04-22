علي جمعة يشرح معنى الصلاة على النبي

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، أن النبي هو بابنا الي الله، والله سبحانه وتعالي يقول إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ".

واضاف علي جمعة ، خلال برنامج “ القران العظيم” المذاع على قناة صدى البلد، ان هذة الايه تأمرنا أمرنا بالصلاة على النبي وفي قولة "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ" وهذة الكلمة مشتركه لكن صلاة الله بتنزل الرحمات وصلاة الملائكة بالدعاء.



وتابع أن صلاة الناس من المسلمين يتوسلون من الله سبحانه وتعالي أن يأتيه صلى الله عليه وسلم سؤله يوم القيام وسؤله هو الفردوس الاعلي وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالي .