"تحيا مصر": وفرنا المواد الغذائية لـ1.5 مليون أسرة في شهر رمضان.. فيديو

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنه يتم تكثيف الجهود خلال شهر رمضان وأي مناسبة اجتماعية لإسعاد المواطنين.



وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كان لابد من تكثيف لعمل الصندوق خلال أزمة كورونا"، متابعا: "نعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية لـ1.5 مليون أسرة خلال شهر رمضان لرفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية".



وأشار محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر،: "نعمل يوميا على توقير 10 آلاف وجبة فطار و10 آلاف وجبه سحور خلال شهر رمضان يوميا".

وأوضح محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر،: "وفرنا المواد الغذائية لـ1.5 مليون أسرة في شهر رمضان"، مشيرا: "تم توفير ملابس العيد لـ 3000 طالب في جامعة الفيوم".

