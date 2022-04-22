عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"تحيا مصر": وفرنا المواد الغذائية لـ1.5 مليون أسرة في شهر رمضان.. فيديو

صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنه يتم تكثيف الجهود خلال شهر رمضان  وأي مناسبة اجتماعية لإسعاد المواطنين.


وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد"،: "كان لابد من تكثيف لعمل الصندوق خلال أزمة كورونا"، متابعا: "نعمل على  توفير السلع الغذائية الأساسية لـ1.5 مليون أسرة خلال شهر رمضان لرفع المعاناة عن الأسر الأولى  بالرعاية".


وأشار محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر،: "نعمل يوميا على توقير 10 آلاف وجبة  فطار و10 آلاف وجبه سحور خلال شهر رمضان يوميا".

 

وأوضح محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر،: "وفرنا المواد الغذائية لـ1.5 مليون  أسرة في شهر رمضان"، مشيرا: "تم توفير ملابس العيد لـ 3000 طالب في جامعة الفيوم".
 

أزمة كورونا صندوق تحيا مصر جامعة الفيوم محمد مختار المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر المواد الغذائية عزة مصطفي شهر رمضان السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين وضبط وإحضار آخرينَ في تصنيع عقاقير طبية بغير ترخيص بالقليوبية

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

على معلول يهدر هدف التعادل لـ الأهلي أمام الرجاء من ركلة جزاء بقرار الـ var

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

ترشيحاتنا

هل تنقذ اللجنة العربية المسجد الأقصى من انتهاكات المستوطنين؟|محلل أردني يصدم الجميع

موعد اذان الفجر السبت الثاني والعشرين من رمضان

رئيس أوكرانيا يعلن حصول بلاده على أسلحة متطورة من الحلفاء

هدف وركلة جزاء ضائعة حصيلة 20 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء

على معلول يهدر هدف التعادل لـ الأهلي أمام الرجاء من ركلة جزاء بقرار الـ var

الإمارات.. نتطلع لاستئناف اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ