البورصة إجازة الأحد والأثنين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم وتحرير سيناء

أعلنت البورصة المصرية أنه تقرران يكون يوم الاحد الموافق 24 ابريل 2022 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضافت البورصة في إعلانها انه سيكون يوم الاثنين الموافق 25 ابريل 2022 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد شم النسيم و عيد تحرير سيناء.

أوضحت البورصة أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة المصرية وإعادة التداول يوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل 2022.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.