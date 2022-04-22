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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاق سطيف يتقدم على الترجي بهدف ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

وفاق سطيف
وفاق سطيف

تقدم فريق وفاق سطيف الجزائري، على مضيفه الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فريق وفاق سطيف كان الأخطر في بداية اللقاء، وكاد أحمد كندوسي أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 19، عندما أرسل عبد المؤمن جابو كرة عرضية من الجهة اليمنى، بالمقاس على رأسه، لكن تسديدة كندوسي مرت فوق العارضة بغرابة.

وفي الدقيقة 21، تمكن عبد المؤمن جابو من تسجيل الهدف الأول لفريق وفاق سطيف، عندما استغل بن عيادة خطأ فادح من عبد القادر بدران في التعامل مع الكرة، ليمررها لـ جابو الذي راوغ معز بن شريفية حارس مرمى الترجي، وأسكن الكرة شباكه، معلنًا عن هدف التقدم لفريقه.

انقلبت بعد ذلك السيطرة والأفضلية للترجي، والذي حاول لاعبوه تعديل النتيجة لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الجزائري الضيف بهدف نظيف.

يُذكر أن مباراة الذهاب والتي أُقيمت في الجزائر قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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