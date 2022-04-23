فابريس أنجوما يتقدم للرجاء أمام الأهلي فى خمس دقائق نارية

أحرز فابريس أنجوما هدف فريق الرجاء الأول في مرمي الأهلي فى المباراة المقامة على ملعب محمد الخامس في إياب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.

بدأ اللقاء بضغط هجومي للاعبي الرجاء وامتلاك الكرة والضغط على منتصف الميدان وأرسيل محسن متولى كرة عرضية يسددها فابريس أنجوما الهدف الأول فى الدقيقة الرابعة.

وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وضم تشكيل الرجاء كل من:

في حراسة المرمى: أنيس الزنيتي

خط الدفاع: عبدالإله مدكور- جمال حركاس- الياس الحداد- عبد الجليل جبيرة

خط الوسط: فابريس نجوما- محمد مكعازي- بدر بولهرود

خط الهجوم: حميد أحداد- محمد زريدة- محسن متولي