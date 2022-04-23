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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيرسي تاو يهدر إنفراد وتسجيل هدف ثاني لـ الأهلي أمام الرجاء

مباراة الاهلى والرجاء
مباراة الاهلى والرجاء

أضاع الجنوب إفريقي بيرسي تاو فرصة محققة لتسجيل هدف ثان لفريق الأهلى من إنفراد بحارس مرمى الرجاء المغربي بالدقيقة 50  فى المباراة المقامة حاليا على ملعب مركب محمد الخامس في إياب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.

 

بدأ اللقاء بين الأهلي ونظيره فريق الرجاء المغربي بضغط هجومي للاعبي الرجاء وامتلاك الكرة والضغط على منتصف الميدان وأرسل محسن متولي كرة عرضية يسددها فابريس أنجوما الهدف الأول فى الدقيقة الرابعة.  

 

وتعرض حميد أحداد الى السقوط داخل منطقة الجزاء ورفض الحكم إصدار أي قرارات ضد لاعبي الأهلي ونجح الياس الحداد فى إبعاد كرة مررها على معلول داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة التاسعة.

 

وشهدت الـ 20 دقيقة التى جمعت بين فريق الأهلي الرجاء المغربى تسجيل هدف مغربي وإهدار ركلة جزاء فى المباراة المقامة على ملعب محمد الخامس في إياب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.

 

ورفض حكم اللقاء السنغالي نداي إحتساب ركلة جزاء فى الدقيقة 11 لصالح النادى الأهلي بعد إرتكاب محسن متولي خطأ ضد حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ثم عاد إلى حكم تقنية الفيديو واحتسبها ركلة جزاء  سددها على معلول ليتصدى لها أنس الزنيتي حارس الرجاء ببراعة.

 

تراجع فريق الرجاء المغربي إلى الخطوط الخلفية من أجل الحفاظ على هدف التقدم وسدد فى الدقيقة 26 عمرو السولية قذيفة صاروخية تصدى لها أنس الزنيتي حارس الرجاء المغربي.

 

وتعرض محمد هاني فى الدقيقة 42 إلى الإصابة عقب تدخل عنيف من أحد لاعبي الرجاء المغربي في منتصف الملعب وسجل محمد عبدالمنعم هدف التعادل برأسية قوية في الدقيقة 43.

 

وشهدت مجريات الشوط الثاني ضغط مغربي على دفاعات الأهلي وأهدر بيرسي تاو فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة ماكرة من حسين الشحات ونجح خلالها أنس الزنيتي حارس الرجاء من الإمساك بالكرة.

 

وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:


حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.
خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

 

وضم تشكيل الرجاء كل من: 

 

في حراسة المرمى: أنيس الزنيتي

خط الدفاع: عبدالإله مدكور- جمال حركاس- الياس الحداد- عبد الجليل جبيرة

خط الوسط: فابريس نجوما- محمد مكعازي- بدر بولهرود

خط الهجوم: حميد أحداد- محمد زريدة- محسن متولي

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