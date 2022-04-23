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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي: نهدي التأهل لجماهير الأهلي.. وننظر للأمام دائمًا

صدى البلد

حرص محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تهنئة زملائه اللاعبين والجهاز الفني وجماهير النادي بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

وشدد الشناوي على أنه وزملاءه يعرفون جيدًا قيمة هذا الصعود، لذلك الجميع سوف يفرح اليوم وبداية من الغد سيبدأ الجميع بالنظر للأمام سواء في المنافسة المحلية أو الإفريقية التي يواجهها الفريق في الفترة المقبلة.

وتحدث الشناوي عن مباراة الرجاء، مشيرًا إلى أن تركيز اللاعبين ومعدنهم الحقيقي يظهر في المناسبات الكبرى وهو ما ظهر خلال اللقاء.

وأشار الشناوي إلى أن المشوار لا يزال صعبًا في طريق الأهلي نحو المنافسة على اللقب ويحتاج إلى مزيد من التركيز.

واختص الشناوي جماهير الأهلي الوفية بالتهنئة وقال: «اليوم قدمنا أداءً رجوليًّا ونتيجة مرضية للجماهير التي دعمتنا في لقاء الذهاب ولم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إليهم».

وأضاف حارس الفريق: «كل لاعبي الأهلي اعتادوا مثل هذه الأجواء ويمتلكون خبرات كبيرة، خصوصا العناصر الدولية بالفريق، وهذه الخبرات تنتقل لكل عناصر الفريق واللاعبين الشباب».

وشدد الشناوي على أن كل لاعبي الأهلي كانوا يدركون أهمية اللقاء واحترموا فريق الرجاء وإمكاناته وأجواء المباراة، ولذلك ظهرت شخصية اللاعبين والفريق في حالة مميزة واستحقوا التأهل.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

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