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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم السبت 23 - 4 - 2022.. مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد الأبرز

مباراة ارسنال ومانشستر
مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

تقام اليوم السبت 23 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها لقاء آرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وإنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي.
 

 

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى

آرسنال vs مانشستر يونايتد – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليستر سيتي vs أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي vs واتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوريتش سيتي vs نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

برينتفورد vs توتنهام – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
 

دورى أبطال آسيا

الريان vs استقلال دوشنبه – الساعة 7:15 مساء

ناساف كارشي vs السد – الساعة 7:15 مساء
الفيصلي vs الوحدات – الساعة 10:15 مساء

الشارقة vs الهلال – الساعة 10:15 مساء

 

دورى أبطال إفريقيا

صن داونز vs بيترو أتلتيكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

الوداد vs شباب بلوزداد – الساعة 12 صباحا على قناة beIN Sports 3 HD

 

مواعيد مباريات الدورى الايطالى

تورينو vs سبيزيا – الساعة 3 عصرا

فينيزيا vs أتلانتا – الساعة 3 عصرا

انتر ميلان vs روما – الساعة 6 مساء

هيلاس فيرونا vs سامبدوريا – الساعة 8:45 مساء
 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

جروتر فيورث vs باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرا

كولن vs أرمينيا بيليفيلد – الساعة 3:30 عصرا

فرايبورج vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت vs فنهايم – الساعة 3:30 عصرا

لايبزيج vs يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا

بايرن ميونخ vs بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء

 

مواعيد مباريات الدورى الفرنسي

ليون vs مونبلييه – الساعة 5 مساء

سانت إيتيان vs موناكو – الساعة 7 مساء

باريس سان جيرمان و لانس – الساعة 9 مساء
 

كأس اتحاد اسباني

ريال بيتيس vs فالنسيا – الساعة 10 مساء

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي إنتر ميلان روما الدوري الايطالي

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