مصرع شابين فى حادث تصادم بطريق أبو كبير بالشرقية

شهدت طريق أبو كبير ههيا حادثا مأساويا، حيث تسبب في مصرع شابين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا من مستشفي ابو كبير العام بوصول جثمان شابين في العقد الثاني من العمر اثر حادث تصادم دراجة بخارية، و لقي مصرعهم فى الحال.

وبإجراء المعاينة الأولية والتحريات اللازمة تبين ان الشابين من احدى قرى مركز ومدينة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية ويدعون احمد م ، و ، محمد ا، ومقيمين بذات المركز .

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي ابوكبير المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تحرير محضر.