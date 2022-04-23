عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شابين فى حادث تصادم بطريق أبو كبير بالشرقية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

شهدت طريق أبو كبير ههيا حادثا مأساويا، حيث تسبب في مصرع شابين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا من مستشفي ابو كبير العام بوصول جثمان شابين في العقد الثاني من العمر اثر حادث تصادم دراجة بخارية، و لقي مصرعهم فى الحال.

وبإجراء المعاينة الأولية والتحريات اللازمة تبين ان الشابين من احدى قرى مركز ومدينة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية ويدعون احمد م ، و ، محمد ا، ومقيمين بذات المركز .

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي ابوكبير المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تحرير محضر.

حادث تصادم محافظة الشرقية الأجهزة الامنية مدينة ابو كبير الإجراءات القانونية حادث مأساوي دراجة بخارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي |صور

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

ترشيحاتنا

نجاة امرأة من الموت أسفل عجلات قطار في الأرجنتين| فيديو

تحديد أكواد الشبكات والبيع للمستهلك أبرزها.. تعرف على مهام جهاز تنظيم سوق الغاز

ذكر مستجاب بعد شروق الشمس .. لا تغفل عن هذه التيجان السبع

23 إبريل .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك

إيرلندا تمنح السجناء فرصة لتغيير نمط الحياة عن طريق الخيول .. تفاصيل

لافروف : تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائق سرية تفضح الخطط الأمريكية لتفجير القمر بالنووي

أحلى من أوروبا.. 50 صورة ترصد جمال ممشى أهل مصر الساحر| شاهد

تمساح ضخم يتجول بين المنازل في حي سكني|فيديو

بحضور بدر بانون.. الأهلي يطيح بالرجاء المغربي ويواجة وفاق سطيف في الدور قبل النهائي

فيديو

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ