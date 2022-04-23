خبرx ترند.. هاشتاج الأهلي يتصدر تويتر.. مجدي عبد الغني: الشناوي الهرم الرابع.. إبراهيم فايق: سيد أسياد القارة

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية :

هاشتاج الأهلي يتصدر التريند.. ومغردون: وحوش أفريقيا

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا ، بعد تأهل النادي الأهلي الي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مجدي عبد الغني للشناوي: السد العالي والهرم الرابع

أشاد مجدى عبد الغنى ، نجم منتخب مصر السابق ، بـ أداء الاعب محمد الشناوي بعد مساعدته مع كافة اللاعبين ‏في حسم الصعود إلى نصف نهائي البطولة خلال مباراة ‏العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



إبراهيم فايق: اللي يراهن على الأهلي في المواقف الصعبة ميخسرش

حرص الإعلامي إبراهيم فايق علي تهنئة جماهير الأهلي بالفوز علي الرجاء في مجموع المباراتين والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :"قولناها من زمان.. بابا الشغلانة في إفريقيا سيد أسياد القارة وحامل لقبها.. اللي يراهن على الأهلي في المواقف الصعبة ميخسرش.. مبروك لجمهور الأهلي العظيم ولعيبته الرجالة التأهل المستحق .

كريم فهمي يهنئ علي ربيع علي فيلمه الجديد زومبي

حرص الفنان كريم فهمي علي تهنئة الفنان علي ربيع علي فيلمه الجديد زومبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر كريم فهمي بوستر فيلم زومبي و علق قائلا: مبروك

بعد التأهل لنصف نهائي إفريقيا.. إبراهيم سعيد: مبروك للاعبي الأهلي رجال

حرص نجم منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد علي تهنئة جماهير الأهلي بالفوز علي الرجاء في مجموع المباراتين والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: مبرووك للنادي الأهلي وجماهيره الفوز ولاعبي الأهلي رجال.

بعد التأهل لنصف نهائي إفريقيا..أحمد شوبير يهنئ لاعبي الأهلي

حرص الإعلامى أحمد شوبير علي تهنئة جماهير الأهلي بعد تخطي عقبة الرجاء في مجموع المباراتين والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر : مبرووووووك.