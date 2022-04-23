مجدي عبد الغني للشناوي: السد العالي والهرم الرابع

أشاد مجدى عبد الغنى ، نجم منتخب مصر السابق ، بـ أداء الاعب محمد الشناوي بعد مساعدته مع كافة اللاعبين ‏في حسم الصعود إلى نصف نهائي البطولة خلال مباراة ‏العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : السد العالي.. الهرم الرابع .. الافضل .. برافو يا شنو .

وحرص محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تهنئة زملائه اللاعبين والجهاز الفني وجماهير النادي بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

وشدد الشناوي على أنه وزملاءه يعرفون جيدًا قيمة هذا الصعود، لذلك الجميع سوف يفرح اليوم وبداية من الغد سيبدأ الجميع بالنظر للأمام سواء في المنافسة المحلية أو الإفريقية التي يواجهها الفريق في الفترة المقبلة.

وتحدث الشناوي عن مباراة الرجاء، مشيرًا إلى أن تركيز اللاعبين ومعدنهم الحقيقي يظهر في المناسبات الكبرى وهو ما ظهر خلال اللقاء.

وأشار الشناوي إلى أن المشوار لا يزال صعبًا في طريق الأهلي نحو المنافسة على اللقب ويحتاج إلى مزيد من التركيز.

واختص الشناوي جماهير الأهلي الوفية بالتهنئة وقال: «اليوم قدمنا أداءً رجوليًّا ونتيجة مرضية للجماهير التي دعمتنا في لقاء الذهاب ولم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إليهم».

وأضاف حارس الفريق: «كل لاعبي الأهلي اعتادوا مثل هذه الأجواء ويمتلكون خبرات كبيرة، خصوصا العناصر الدولية بالفريق، وهذه الخبرات تنتقل لكل عناصر الفريق واللاعبين الشباب».

وشدد الشناوي على أن كل لاعبي الأهلي كانوا يدركون أهمية اللقاء واحترموا فريق الرجاء وإمكاناته وأجواء المباراة، ولذلك ظهرت شخصية اللاعبين والفريق في حالة مميزة واستحقوا التأهل.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.