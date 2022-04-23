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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشروع إحياء وترميم قرية القرنة الجديدة ضمن قائمة جوائز ايكروم الشارقة

مشروع احياء وترميم
مشروع احياء وترميم قرية القرنة الجديدة

دخل مشروع احياء وترميم قرية القرنة الجديدة الذي افتتحته دكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ضمن القائمة القصيرة المرشحة لجائزة ايكروم الشارقة.       

وجاء ترميم قرية القرنة الجديدة  للمعماري العالمي حسن فتحي ضمن القائمة القصيرة للترشيح لجائزة "إيكروم الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية 2020-2022 " في دورتها الثالثة  ، والتي تُمنح مرة كل سنتين، وتهدف إلى تكريم  الأعمال المتميّزة التي تساهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي.


ويعد مشروع ترميم قرية حسن فتحي بالقرنة الجديدة بالأقصر في إطار دور وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد أبو سعده" في تحسين الصورة البصرية وحماية وصون التراث المعماري المادي، وقد استغرقت عملية الترميم في المرحلة الاولي ما يقرب من 24 شهراً وفق معايير دقيقة للوصول  الي الشكل الحالي بعد تأثر وانهيار المباني الذي دام لسنوات طوال،    وشملت المرحلة الأولى ترميم وإعادة إحياء الخان ، و المسرح والسوق باستخدام المواد المحلية  للبناء وهي نفس المواد التي استخدمها حسن فتحي نفسه ، وقد راعى الجهاز ان يتم دمج السكان الأصليين في عملية الترميم والتطوير مما يحقق استدامة التطوير وترسيخ فلسفة حسن فتحي في البناء بان يكون الإنسان منتمي لمسكنه ومسكنه منتميا له.    

 

وقد افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم المرحلة الأولى في ديسمبر 2021 بالتعاون مع مكتب يونسكو القاهرة ومحافظة الأقصر. 


وحالياً يقوم الجهاز القومي التنسيق الحضاري بالتعاون مع محافظة الأقصر بوضع رؤية بصرية لتطوير المنطقة المحيطة لتتناسب مع القيمة المعمارية للقرية.

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وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم محافظة الاقصر وزيرة الثقافة قرية القرنة قرية القرنة الجديدة

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