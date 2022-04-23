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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز أمام الرجاء المغربي. 

 

وسيواجه النادي الأهلي نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وستقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في القاهرة  يومي 6 أو 7 مايو المقبل بينما تقام مباراة العودة بالجزائر يومي 13 أو 14 مايو.
 

وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عبر قناة بي ان سبورت .تحليل مجموعة من نجوم الكرة 

 

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

 

فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجي التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادي العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2021 - 2022.

 

وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "5 يولبو 1962"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

 

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على تأهل الفريق للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب الفوز على فريق الرجاء المغربي في مباراة دور الثمانية.


وفاز الأهلي على الرجاء بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة العودة بالمغرب بعد الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2-1.


وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بروح اللاعبين وإصرارهم على الفوز باللقاء واستمرار المنافسة على اللقب وتمثيل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التوفيق لفريق المصري وفريق بيراميدز ممثلا مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

وأضاع الجنوب إفريقي بيرسي تاو فرصة محققة لتسجيل هدف ثان لفريق الأهلى من إنفراد بحارس مرمى الرجاء المغربي بالدقيقة 50  فى المباراة المقامة حاليا على ملعب مركب محمد الخامس في إياب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.

 

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