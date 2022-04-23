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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يكلف الطب البيطري بالمرور على المجازر وتكثيف الحملات بالأسواق

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكليفات لمسئولي مديرية الطب البيطري بتكثيف الرقابة علي المجازر بمختلف انواعها بمراكز ومدن المحافظة استعدادا لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم والمرور اليومي عليها لمتابعة أعمال الذبح وتشغيل أكثر من وردية للكشف علي اللحوم التي يتزايد عليها الطلب خلال الاعياد والاحتفالات.

كما أكد المحافظ، خلال لقائه الدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط وابوغدير عبد الرحمن مدير ادارة شئون العاملين بالمحافظة، على ضرورة توفير وسائل تطهير مجارى الصرف الصحي للمجازر والتخلص من مخلفات الذبح بطرق أمنة.

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وشدد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - على تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة وضبط المخالفين والتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى المرور على الفنادق السياحية للتأكد من سلامة الوجبات التي تقدمها وعمل برنامج يومي للمرور ومتابعة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتلقى الشكاوى والاستجابة العاجلة لها ، فضلًا عن المرور الدوري على الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول أو خروج أية لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية بالإضافة إلى الإشراف على شوادر بيع وتوزيع اللحوم بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الاحتفال بالاعياد.

كما استعرض الدكتور ممدوح بدارى مديرعام مديرية الطب البيطرى بأسيوط خطة المديرية خلال شهر رمضان واحتفالات عيد القيامة المجيد والاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم ، حيث تم إلغاء الإجازات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم وتكليف رؤساء أقسام المجازر بالإدارات البيطرية بالتواجد يوميًا بالمجازر الموجودة في نطاق كل مركز لمتابعة الأعمال وتسهيل مهام الجزارين.

ولفت إلى العمل بجميع المجازر بالمحافظة طوال الـ 24 ساعة خلال شهر رمضان والاعياد وسيتم الذبح تحت إشراف مدير المجزر كما سيتم تنظيم حملات إرشادية للمواطنين لتوعيتهم بنوعية اللحوم المذبوحة داخل المجازر الحكومية.

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