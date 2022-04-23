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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التضامن: صلاح لا يحصل على مقابل عن حملة «أنت أقوى من المخدرات»

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حقيقة حصول الفنانين على مقابل مشاركتهم فى إعلانات الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الفنانين لا يتقاضون مقابل عن تلك الإعلانات، مستشهدة باللاعب محمد صلاح، قائلة: "لا يتقاضى مقابل مشاركته في إعلان حملة مكافحة تعاطى المخدرات"، ووجهت الشكر له على ذلك.

جاء ذلك خلال تعقيبها على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، طالبوا بإنشاء جهاز رقابى مثل الجهاز المركزى للمحاسباب لمراقبة أموال الجمعيات الأهلية.

من جانبه، أكد النائب حازم الجندى، عضو المجلس، أهمية الرقابة على الجمعيات، مشيرا إلى أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الجمعيات وموازنتها.

وتساءل عن أهمية الإعلانات التي تقوم بها الجمعيات وتتكلف ملايين الجنيهات، قائلا: “أليس المواطنون أولى بها؟”.

المخدرات وزيرة التضامن تعاطي المخدرات محمد صلاح الجمعيات الأهلية وزيرة التضامن الإجتماعى

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