انتهاء تصوير مسلسل فاتن أمل حربي .. صورة

انتهي فريق عمل مسلسل فاتن أمل حربي من تصوير المسلسل حيث تواجدن النجمة نيللي كريم برفقة نجوم العمل .

نيللي كريم ترد على انتقادات المسلسل :

وردت النجمة نيللي كريم على الانتقادات التي وجهت لمسلسها فاتن أمل حربي، وقالت:" فيه هجوم كبير من الرجال على المسلسل لأن البطلة تطالب بحق المرأة ".

وأضافت :" فهناك العديد من النساء التي لا تحصل على حقوقها حتى الآن؛ فاتن أمل حربي قامت قامت برفع قضية على القانون؛ بنفس ذات القانون أيضا".

تابعت :" مفيش أي سبب يحرم السؤال وفاتن أمل حربي تريد أن تعلم ان كان ربنا حلل ذلك أم حرمه؛ وفي ظل الظروف والتقدم التي تعيشه مصر في الفترة الحالية الأفضل خاصة القوة الناعمة".

وشهدت احداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الاحداث المشوقة.

ذهبت نيللي كريم للمحكمة لمواجهة شريف سلامة، وكسب القضية ضدها حيث حكم له برؤية بناته في العقار التي تسكن به نيللي كريم.

بينما استطاع محمد التاجي ان يوفر شفه لنيللي كريم ودفع لها ايجارها ولم يبلغها انه الشخص الذي دفع الفلوس لها.