عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجازة عيد الفطر في الإمارات من 30 أبريل إلى 6 مايو

وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية في الامارات

أعلنت هيئة الموارد البشرية الإماراتية، اليوم السبت، اعتماد إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي حكومة أبو ظبي.

وقالت هيئة الموارد البشرية الإماراتية إنها قررت منح الاجازة اعتبارا من السبت 30 أبريل وحتى الجمعة 6 مايو، على أن يستأنف الدوام الرسمي بداية من 9 مايو.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية مواعيد العمل في مراكز فحص العمالة الوافدة في مركز الشويخ، ومركز صبحان، ومركز الجهراء، ومركز ضاحية علي صباح السالم، يومي السبت الموافق 23 و30 إبريل 2022، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 ظهراً، تسهيلاً وتيسيراً على المراجعين، وحرصاً على إتمام المعاملات قبل إجازة عيد الفطر.

وحددت الوزارة الكويتية في وقت سابق العمل على فترتين في مراكز فحص العمالة الوافدة خلال أيام الأسبوع، وذلك لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المراجعين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

و بلغت قيمة إجمالي الصادرات الكويتية المنشأ إلى مختلف دول العالم بلغت نحو 337.5 مليون دينار خلال عام 2021.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لصحيفة الأنباء الكويتية، عن أن إن دول الخليج العربي استحوذت على 55.2% من إجمالي الصادرات الكويتية بنحو 186.5 مليون دينار، فيما توزعت النسبة الباقية والبالغة 44.8% على الدول العربية وباقي دول العالم بواقع 70.6 مليون دينار للدول العربية و79.3 مليون لباقي دول العالم.

وزارة التجارة والصناعة وزارة الصحة الكويتية الموارد البشرية عيد الفطر اجازة عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بتوقيع طارق شوقي.. ننشر جداول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وضوابطها

الرئيس يوجه بـ إنشاء محور الحضارة ليصبح مدخلاً إضافياً لهضبة المقطم

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

الناس مكنتش مصدقة.. القصة الكاملة لواقعه بيع كيلو اللحمة بجنيه في العريش

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

موضوعات متعلقة

الجيش الأوكراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين وصواريخ كروز روسية

أوكرانيا: ثلث صادراتنا من الغاز لأوروبا مهدد بالتوقف

البحرين.. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي السفير الأمريكي بالمنامة

زيلينسكي: روسيا تخطط للاستيلاء على دول أخرى وغزو أوكرانيا مجرد بداية

النيابة السعودية تحقق في اعتداء رجل على زوجته بـ جدة

الدفاع الروسية: إلغاء الهجوم على آزوفستال أحبط استفزازات واتهامات جاهزة من الغرب

السعودية.. 91 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 223 حالة

أوكرانيا.. محاولة جديدة لإجلاء المدنيين من ماريوبول

ترشيحاتنا

النني : أجتهد في التدريبات ونصائح ارتيتا هي سبب تألقي

الرئيس يوجه بتعزيز العمل في المحاور الجديدة على النيل لخدمة المجتمعات العمرانية

مفتي الجمهورية: رسول الله كان زاهدا وأجود بالخير من الريح المرسلة ..فيديو

آيفون 13 مجانا.. شركة عالمية تمنح هاتف آبل الرائد دون مقابل

بالرغم من قرار حماية المستهلك .. أوفربرايس على أسعار تويوتا كورولا 2022 فى مصر

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة.. الدولة الوحيدة المستخدمة لكافة أنواع الدمار الشامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

تفاصيل قصة ارتداء حنان ماضي الحجاب وابتعادها عن الغناء.. فيديوجراف

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

حقيقة خروج دم من الأرض بجوار الكعبة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ