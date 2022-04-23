إجازة عيد الفطر في الإمارات من 30 أبريل إلى 6 مايو

أعلنت هيئة الموارد البشرية الإماراتية، اليوم السبت، اعتماد إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي حكومة أبو ظبي.

وقالت هيئة الموارد البشرية الإماراتية إنها قررت منح الاجازة اعتبارا من السبت 30 أبريل وحتى الجمعة 6 مايو، على أن يستأنف الدوام الرسمي بداية من 9 مايو.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية مواعيد العمل في مراكز فحص العمالة الوافدة في مركز الشويخ، ومركز صبحان، ومركز الجهراء، ومركز ضاحية علي صباح السالم، يومي السبت الموافق 23 و30 إبريل 2022، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 ظهراً، تسهيلاً وتيسيراً على المراجعين، وحرصاً على إتمام المعاملات قبل إجازة عيد الفطر.

وحددت الوزارة الكويتية في وقت سابق العمل على فترتين في مراكز فحص العمالة الوافدة خلال أيام الأسبوع، وذلك لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المراجعين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

و بلغت قيمة إجمالي الصادرات الكويتية المنشأ إلى مختلف دول العالم بلغت نحو 337.5 مليون دينار خلال عام 2021.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لصحيفة الأنباء الكويتية، عن أن إن دول الخليج العربي استحوذت على 55.2% من إجمالي الصادرات الكويتية بنحو 186.5 مليون دينار، فيما توزعت النسبة الباقية والبالغة 44.8% على الدول العربية وباقي دول العالم بواقع 70.6 مليون دينار للدول العربية و79.3 مليون لباقي دول العالم.