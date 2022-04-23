مفتي الجمهورية: رسول الله كان زاهدا وأجود بالخير من الريح المرسلة ..فيديو

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤكد دائما أن ما عند الله خير وأبقى وأبلغنا الرسول بذلك.

وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " مكارم الأخلاق" المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك باحث قام برسالة دكتوراة عن ثروة رسول الله وهذا الباحث جمع كل الروايات الواردة في السنة النبوية، التي تبين ما تم إهداؤه لرسول الله وما يملكه رسول الله ".

وتابع شوقي علام :" التقيت هذا الباحث في المدينة المنورة الباحث وصل في رسالته إلى أن رسول الله كان ثريا وغنيا وكان مليارديرا ".

وأكمل شوقي علام :" من المؤكد انه كان هناك أملاك لـ رسول الله وكان يستعين بها للإنفاق "، مضيفا:" الأنبياء لا يتركون شيئا يتم توريثه ".

ولفت شوقي علام :" هذا الأمر يفسر قضية الكرم والعطاء وإنفاق الرسول بلا حدود ، رسول الله كان زاهدا والدنيا كانت في يده وليس قلبه، وكان لا يخشى فقرا وكان أجود بالخير من الريح المرسلة".

