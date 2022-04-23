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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس ممرضتين تسببتا في تدهور صحة والدة الفنانة منة شلبي بالغردقة

منه شلبي
منه شلبي

قرر المستشار محمد خلاف رئيس محكمة جنح الغردقة بالبحر الأحمر، حبس ممرضتين لمدة شهر، بتهمة الإهمال الطبي، بشأن البلاغ المقدم لنيابة الغردقة الجزئية من الفنانة منة شلبي.

وسبق أن أحالت النيابة، الممرضتين، للمحاكمة الجنائية- بعد إخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما- عقب انتهاء التحقيقات معهما في البلاغ المقدم ضدهما من الفنانة منة شلبي، إلى قسم ثان الغردقة، تتهمهما فيه بالإهمال الطبي لوالدتها في أثناء رعايتهما لها في منطقة الجونة .

وكانت النيابة استمعت لأقوال الممرضتين في البلاغ المقدم لمأمور قسم ثان الغردقة من الفنانة منة شلبي، التي تتهمهما فيه بالإهمال الطبي خلال رعايتهما لوالدتها أثناء تواجدها بمنطقة الجونة السياحية بالغردقة.

وأكدتا في أقوالهما في تحقيقات النيابة، أنهما كانا يتوليان إعطاء والدة الفنانة منة شلبي الدواء والعلاج في الأوقات المحددة، بالإضافة إلى القيام برعايتها ومساعدتها في الدخول للحمام والاستحمام ولا دخل لهما بتدهور الحالة الطبية لوالدة الفنانة، ونفت الممرضتان مسؤوليتهما في تحقيقات النيابة عن أي تدهور في حالة المريضة.

كانت الفنانة منة شلبي حررت بلاغا بقسم ثاني الغردقة بالبحر الأحمر، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي خلال تمريض والدتها أثناء تلقيه العلاج والرعاية الطبية خلال فترة إقامتها بأحد المنتجعات بالغردقة.

وكشفت تفاصيل البلاغ أن الفنانة منة شلبي اتهمت الممرضتين بأنهما أهملتا في علاج جرح بوالدتها تعاني منه، حيث قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجروح الغائرة بدلا من المياه الدافئة مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية والتسبب في حدوث تقيحات لها.

وتبين من أقوال الفنانة منة شلبي أن الممرضتين تابعين لإحدى الشركات الطبية بالقاهرة واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها في الغردقة وتم نقل والدة الفنانة منة شلبي لمستشفى خاص لاستكمال علاجها.

منة شلبي البحر الأحمر الغردقة الجونة نيابة الغردقة الفن

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