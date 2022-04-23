بطلوع الروح الحلقة 8.. منة شلبي تنقذ صديقتها وإصابة محمد حاتم

اذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل بطلوع الروح علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد الالكترونية ، والذي يقوم ببطولته كل من منة شلبي والهام شاهين .



وشهدت الحلقة الثامنة العديد من الاحداث ومنها إصابة “ سيف ” بطلق ناري أثناء المهمة التي كلف بها من قبل التنظيم الارهابي .

فيما يحاول عمر “ أحمد السعدني ” التحث مع روح وكشف لها انه يعي ان اقترابها من أم جهاد “ إلهام شاهين ” قد يكون مخطط لهروبها.

وتمكنت روح من إنقاد صديقاتها مصففة الشعر من تنظيم أم جهاد وذلك بسبب علمها بمهاجمة بيتها .

تمكن والد ( روح ) من محادثتها تليفونيا ، عن طريق احدي السيدات المتواجدت في داعش وتتعاون مع بعض الأشخاص من الخارج لاعادة تلك الفتيات الي اهلهن.



وكشف ابن روح ( منة شلبي ) عن طريق الخطا ان والدته تحدثت تليفونيا مع جده امام زوجة عمر ( أحمد صلاح السعدني ) التي ابلغته بما قاله الطفل امامها .

وجاءت الحلقة الرابعة من مسلسل بطلوع الروح لتحمل احداث عديدة ومنها قيام عمر ( أحمد السعدني ) بجلب الدواء الذي يحتاجه ابن روح ( منة شلبي ) ، وتسليمها له بنفسه ، الا انه قام بلمسها وهو ما جعل تقوم بابلاغ زوجها .

اما سيف ( أحمد حاتم ) فقد ابلغه عمر انه سوف يقوم بتدريب علي حمل السلاح بنفسه وذلك لانه رشحه الي مهمه كبيرة ، فيما ظهرت سيدة منضمة الي داعش تقوم بالبحث في ملفها وارسلت رسالة الي شخص مجهول تقول له انها مازالت علي قيد الحياة.

كان الحلقة الثالثة قد تك الكشف فيعا عن ان ابن روح ( منة شلبي ) يعاني من مرض نادر ، ولكنها لم تجد الدواء في المكان الذي تعيش فيه .

فيما شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بطلوع الروح مشادة بين روح وزوجها ( محمد حاتم ) بسبب ما فعله بها واجبارها علي الانتقال الي داعش رغما عنها .

وكانت قد جاءت احداث الحلقة الاولي مشوقه ، حيث دارت الاحداث حول زوجين ( منة شلبي ومحمد حاتم ) تنشا بينهم قصة حب في الجامعة وتكلل بالزواج ، الا ان الزوج تحدث تغيرات بعد ان يصبح متشدد دينيا ، ويخدع زوجته بالسفر الي تركيا للاحتفال بعيد زواجهما.

وبعد السفر تفاجي الزوجة ( منة شلبي ) برفقة زوجها الا انها تفاجي بوجود زميل له في الجامعة ، الذي يخطف نجلهما بعلم والده الذي يخير زوجته اما بالرحيل والعودة الي مصر وعدم السماح لها برؤية ابنها مره اخري اول الذهاب معه الي دولة الخلافه ( كما يدعي ) في نهاية الحلقة تذهب معه بعد ان تفشل الشرطة في اعادته لها .

مسلسل “بطلوع الروح” من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .



يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

مخرجة مسلسل بطلوع الروح :

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".



أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “فى كل أسبوع يوم جمعة”، والذى كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبى بفضل العمل فى الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة”.