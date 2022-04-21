عن "بطلوع الروح".. رئيس الاتحاد العام للمنتجين: منة شلبي نضجت فنياً

أشاد رئيس الاتّحاد العام للمنتجين العرب إبراهيم أبو ذكري بمسلسل "بطلوع الروح"، المؤلف من 15 حلقة، والذي بدأ عرضه منتصف شهر رمضان.



حرص أبو ذكري على ذكر أهمّ النّجوم الذين شاركوا في العمل، فقال: "ساعدنا الإخراج التلفزيونيّ بالغوص في مكنون الشخصيّات التي شاهدناها بشخوص وإبداع فطاحل الممثلين دون ملل ولا تطويل؛ فمنّة شلبي التي نضجت فنيّاً، أبهرتنا بكونها محبّة وعاشقة وأمّاً من أعظم الأمهات، وبطولتها لهذا المسلسل تضعها في مصاف الممثّلين العالميين بلا نزاع".



وتابع قائلاً: "أمّا المفاجأة الحقيقية وظهورها في الحلقة الرابعة، فهي الفنانة #إلهام شاهين بلغتها العربية وقسوتها ورقّتها كأنثى، وهذا دور جديد لها يضاف إلى تاريخها العريض المتنوّع. والحديث متواصل عن الفنّان المبدع السلس أحمد السعدني الإرهابيّ الذي أنساني أنّه يُمثّل، وقد رأيت هذه الشخصيّة الكريهة والخطيرة، ولم أرَ الشخصية الحقيقة التي أحببناها في الواقع، ممّا يُعبّر عن أداء مهنيّ متمكّن".



كذلك أشاد أبو ذكري بالمنتج اللبنانيّ صادق الصبّاح، والمخرجة المصريّة كاملة أبو ذكري، معتبراً أنّه "لولا وجودهما لما ظهر المسلسل بهذه الكيفيّة وبهذا الإبداع والتميّز".



وقال عنهما: "المنتح الكبير حامل وسام الأرز صادق الصبّاح تحمّل الكثير في إنتاج هذا المسلسل الثريّ إنتاجيّاً، ووضع تحت تصرّف المخرجة المتميّزة كلّ الإمكانيات الضخمة التي خرجت من كونها مخرجة مصريّة عربيّة إلى صفوف المخرجين العالميين، وهي ابنة فارس الصحافة العربية وجيه أبو ذكري، التي أبهرت المشاهدين من الحلقة الأولى. المخرجة التي قدّمت في كلّ حلقة فيلماً سينمائيّاً متكاملاً مخرجة جعلت المشاهدين يلهثون وراء أحداث المسلسل باستمتاع، من دون أن يشعر المشاهد بالوقت في خلال المتابعة".



وأكد أبو ذكري أنّ "الصبّاح وأبو ذكري ثنائيّ يستحق كلّ التكريم والثناء لما قدّماه إلى الجمهور في مسلسل رائع ليس له منافس بالمشاهدة سوى (الاختيار)"، معتبراً أنّهما "ثنائيّ يكمّل بعضه البعض، فهما نموذجان فريدان متفرّدان، كلّ في موقعه ومهنته التي أحبّها وأجاد فيها، ووصلا سويّاً إلى نقطة عالية من الإبداع في العالم العربي".



ووصف أبو ذكري مسلسل "بطلوع الروح" بأنّه "مسلسل تاريخيّ وفنيّ ومهنيّ .