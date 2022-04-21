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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبو أسامة.. أحمد السعدني من كواليس مسلسل بطلوع الروح على إنستجرام

صدى البلد

نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

و ظهر أحمد السعدني من كواليس مسلسل بطلوع الروح و علق قائلا:" ابو اسامة"

 

وتدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” في إطار 15 حلقة فقط ، حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، وذلك بعد ان يتم استقطاب زوجها الي تلك الجماعة الإرهابية دوليا ، ومن هنا تتصاعد الأحداث.


فريق عمل مسلسل بطلوع الروح:

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.

 

ومن المقرر ان يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

احمد السعدنى التواصل الاجتماعي انستجرام الفن سوريا إلهام شاهين لبنان

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