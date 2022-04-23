قوته 9.5 ريختر ودمر بلاد كاملة.. قصة أقوى زلزال في تاريخ البشرية

تستمر الدراسات لمعرفة تأثير الكوارث الطبيعية على كوكب الأرض، ومن بينها أحدث دراسة كشفت عن تأثير أكبر زلزال في تاريخ البشرية، والذي تسبب في حدوث تسونامي ضخم وصل من تشيلي إلى نيوزيلندا.

ووفقا لصحيفة “بيزنس إنسايدر” توصل علماء الآثار إلى أدلة على أكبر زلزال في تاريخ البشرية، وتسبب في فيضانات استمرت على مدار ألف عام دمرت فيها السواحل بطول خمسة آلاف ميل.

وحددت الدراسة المنشورة بمجلة “لايف ساينس” فإن الزلزل الذي بلغت قوته 9.5 درجة ضرب شمال شيلي، وقالت الدراسة إنه كان زلزالا قويا ، تسبب في دفع صفيحة تكتونية تحت أخرى، وغالبًا ما تسبب هذه الزلازل موجات تسونامي أكثر تدميراً من الزلازل نفسها.

وأوضحت الدراسة أن الزلزال أدى إلى تسونامي شديد القوة أحدث أمواجًا بارتفاع 66 قدمًا وامتد من شمال تشيلي إلى نيوزيلندا، وأدى التسونامي إلى تحطم صخور بحجم السيارة لمسافة تصل إلى 620 ميلاً في الداخل، ووفقًا لبيان صادر عن جامعة ساوثهامبتون، مما جعل السواحل القريبة غير صالحة للسكن لمدة 1000 عام.

ومن جانبه قال البروفيسور جيمس جوف من جامعة ساوثهامبتون، في البيان ، إن علماء الآثار وجدوا دليلاً على وجود رواسب بحرية مرتفعة وبعيدة عن اليابسة، مستبعدا ان تكون بتأثير عاصفة.

فيما أفادت الدراسة أن علماء الآثار قاموا أيضًا بالتنقيب عن الهياكل الحجرية القديمة التي بناها البشر ، والتي عثر عليها تحت رواسب تسونامي على الساحل الشمالي لشيلي.

وتابع جوف: “وجد عملنا الأثري أن اضطرابًا اجتماعيًا هائلًا أعقب ذلك حيث انتقلت المجتمعات إلى الداخل بعيدًا عن موجات التسونامي، إذ مر أكثر من 1000 عام قبل أن يعود الناس للعيش على الساحل مرة أخرى ، وهي فترة زمنية مذهلة بالنظر إلى أنهم اعتمدوا على البحر للحصول على الطعام”.

تمكنت الدراسة من استنتاج أن تسونامي وصل إلى أستراليا بعد أن اكتشف جوف وفريقه عددًا كبيرًا من الصخور ، بعضها بحجم السيارات ، في الطريق الداخلي في جزيرة تشاتام النيوزيلندية. ووجدت الدراسة أن الصخور تعود إلى نفس وقت الزلزال تقريبًا.

وقال جوف في البيان: "في نيوزيلندا ، تلك الصخور كان يمكن فقط تحريكها بفعل تسونامي من شمال تشيلي ، وستحتاج إلى ما يشبه زلزال بقوة 9.5 درجة، والآن وجدناها".

قبل هذه الدراسة ، كان أكبر زلزال تم تسجيله على الإطلاق في عام 1960.. زلزال فالديفيا ، الذي ضرب جنوب تشيلي ، كانت قوته 9.4-9.6 درجة.. تسبب في حدوث تسونامي وصل إلى هاواي وأسفر عن مقتل ما يصل إلى 6000 شخص.