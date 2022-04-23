عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قوته 9.5 ريختر ودمر بلاد كاملة.. قصة أقوى زلزال في تاريخ البشرية

تسونامي
تسونامي

تستمر الدراسات لمعرفة تأثير الكوارث الطبيعية على كوكب الأرض، ومن بينها أحدث دراسة كشفت عن تأثير أكبر زلزال في تاريخ البشرية، والذي تسبب في حدوث تسونامي ضخم وصل من تشيلي إلى نيوزيلندا.

ووفقا لصحيفة “بيزنس إنسايدر” توصل علماء الآثار إلى أدلة على أكبر زلزال في تاريخ البشرية، وتسبب في فيضانات استمرت على مدار ألف عام دمرت فيها السواحل بطول خمسة آلاف ميل.

txt

قتيل وأضرار مادية إثر وقوع زلزال في البوسنة

txt

اليابان: زلزال بقوة 4ر5 درجة ريختر يضرب محافظتي إيباراكي وفوكوشيما‎‎

وحددت الدراسة المنشورة بمجلة “لايف ساينس” فإن الزلزل الذي بلغت قوته 9.5 درجة ضرب شمال شيلي، وقالت الدراسة إنه كان زلزالا قويا ، تسبب في دفع صفيحة تكتونية تحت أخرى، وغالبًا ما تسبب هذه الزلازل موجات تسونامي أكثر تدميراً من الزلازل نفسها.

وأوضحت الدراسة أن الزلزال أدى إلى تسونامي شديد القوة أحدث أمواجًا بارتفاع 66 قدمًا وامتد من شمال تشيلي إلى نيوزيلندا، وأدى التسونامي إلى تحطم صخور بحجم السيارة لمسافة تصل إلى 620 ميلاً في الداخل، ووفقًا لبيان صادر عن جامعة ساوثهامبتون، مما جعل السواحل القريبة غير صالحة للسكن لمدة 1000 عام.

ومن جانبه قال البروفيسور جيمس جوف من جامعة ساوثهامبتون، في البيان ، إن علماء الآثار وجدوا دليلاً على وجود رواسب بحرية مرتفعة وبعيدة عن اليابسة، مستبعدا ان تكون بتأثير عاصفة.

فيما أفادت الدراسة أن علماء الآثار قاموا أيضًا بالتنقيب عن الهياكل الحجرية القديمة التي بناها البشر ، والتي عثر عليها تحت رواسب تسونامي على الساحل الشمالي لشيلي.

وتابع جوف: “وجد عملنا الأثري أن اضطرابًا اجتماعيًا هائلًا أعقب ذلك حيث انتقلت المجتمعات إلى الداخل بعيدًا عن موجات التسونامي، إذ مر أكثر من 1000 عام قبل أن يعود الناس للعيش على الساحل مرة أخرى ، وهي فترة زمنية مذهلة بالنظر إلى أنهم اعتمدوا على البحر للحصول على الطعام”.

تمكنت الدراسة من استنتاج أن تسونامي وصل إلى أستراليا بعد أن اكتشف جوف وفريقه عددًا كبيرًا من الصخور ، بعضها بحجم السيارات ، في الطريق الداخلي في جزيرة تشاتام النيوزيلندية. ووجدت الدراسة أن الصخور تعود إلى نفس وقت الزلزال تقريبًا.

وقال جوف في البيان: "في نيوزيلندا ، تلك الصخور كان يمكن فقط تحريكها بفعل تسونامي من شمال تشيلي ، وستحتاج إلى ما يشبه زلزال بقوة 9.5 درجة، والآن وجدناها".

قبل هذه الدراسة ، كان أكبر زلزال تم تسجيله على الإطلاق في عام 1960.. زلزال فالديفيا ، الذي ضرب جنوب تشيلي ، كانت قوته 9.4-9.6 درجة.. تسبب في حدوث تسونامي وصل إلى هاواي وأسفر عن مقتل ما يصل إلى 6000 شخص.

الساحل الشمالي الاثار تسونامي اجتماع كوكب الارض كوكب الكوارث الطبيعية علماء الطعام الزلازل السواحل فيضانات عاصفة الكوارث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

زيلينسكي يدعو إلى لقاء مع بوتين لإنهاء الحرب.. ويهدد بالانسحاب من المفاوضات

حبس ممرضتين تسببتا في تدهور صحة والدة الفنانة منة شلبي بالغردقة

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

تخص الامتحانات وإجراءات كورونا.. قرارات عاجلة لـ الأعلى للجامعات .. الآن

شيك من الأهلي بـ80 ألف دولار لحكام مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

شاهد قداس عيد القيامة المجيد .. بث مباشر

وفاة والدة سمية الخشاب ودفن جثمانها في الإسكندرية غدًا

ترشيحاتنا

قوته 9.5 ريختر ودمر بلاد كاملة.. قصة أقوى زلزال في تاريخ البشرية

حبس احتياطي أو حكم جنائي | أسباب توقف الموظف عن عمله بالقانون

طهرها الجيش من الإرهاب.. أحمد موسى: حلقة خاصة في سيناء 25 أبريل

غريب عبد الحافظ : 3 محاور باستراتيجية مواجهة الإرهاب | فيديو

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 24 مليار جنيه .. غدا

القوات المسلحة : تنفيذ 306 مشروعات خدمية وتنموية بسيناء |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

رمضان في بلد المليون شاعر.. سر حلاقة الشعر بداية الشهر.. والطاجين يزين المائدة

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات جديدة في جريمة قتل أخ أشقائه الثلاثة بالوراق

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أيشر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ