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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آلاف الأقباط يشاركون في قداس عيد القيامة المجيد بكنائس وأديرة أسيوط |صور

الأب لوكاس حلمي يترأس
الأب لوكاس حلمي يترأس قداس عيد القيامة المجيد

شارك الآلاف من الأقباط في قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس وايبارشيات واديرة أسيوط.

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وترأس الأنبا يؤانس مطران الاقباط الارثوذكس بأسيوط قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة رئيس الملائكة بمدينة أسيوط بحضور الالاف من الاقباط وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي كنيسة سانت تريزا  ترأس الأب لوكاس حلمي، راعي كنيسة جروحات القديس فرنسيس للأقباط الكاثوليك بأسيوط قداس صلوات  عيد القيامة المجيد .

وتوافد الآلاف من الأقباط على الكنائس والايبارشيات والاديرة بمختلف مراكز محافظة أسيوط لحضور قداس عيد القيامة المجيد .
واستعدت الكنائس والايبارشيات لاستقبال آلاف الأقباط للاحتفال بعيد القيامة المجيد وحضور القداس، وقامت بنشر فرق الكشافة بمداخل الكنائس، لتسهيل دخول المواطنين وعدم التزاحم أمام أبواب الكنائس.

وفرضت مديرية أمن أسيوط كردونات أمنية بمحيط الكنائس والايبارشيات والأديرة بمختلف مراكز المحافظة، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى الكنائس، وتغيير في الحركة المرورية بمحيط الكنائس بمختلف مراكز محافظة أسيوط.

ونشرت مديرية الأمن أفرادا من الشرطة النسائية على بوابات الكنائس والأديرة والايبارشيات لتفتيش النساء قبل الدخول لحضور قداس عيد القيامة المجيد .

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