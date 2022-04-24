البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس السيسي لمحبته وتقديمه التهنئة بالعيد

وجّه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على محبته وتهنئته كعادته بالعيد، وإرساله برقية تهنئة، وأخرى لكل المصريين الأقباط للخارج.

وأضاف خلال قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "رئيس الجمهورية أناب عن سيادته لحضور القداس الإلهي السيد اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ونحن نشكر سيادته على مشاعره الطيبة، ونتقدم إلى سيادته وجميع شركائنا في الوطن بشهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك".

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أدان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاعتداء على المقدسات الدينية في الأراضي المقدسة، والتعدي على المسجد الأقصى.

وأشار البابا تواضروس خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد ، قائلاً: «نشجب وندين الاعتداء على المقدسات الدينية بكل وقت، ونرفض كل فعل تعدى على المقدسات سواء بالمسجد الأقصى، أو في دير السلطان بالقدس وما تعرض له الرهبان الأقباط خلال الأيام الماضية من اعتداء عليهم وعلى مقدساتهم».

ودقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وشارك البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من الآباء الأساقفة بينهم الأنبا مرقس مطران شبرا، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان.



