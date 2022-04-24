البابا تواضروس: تلقيت اتصالاً من شيخ الأزهر للتهنئة بعيد القيامة المجيد |فيديو

قال البابا تواضروس الثاني إنه تلقي اتصالاً هاتفياً من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لتهنئته بعيد القيامة المجيد.

وأضاف «البابا تواضروس الثاني» خلال كلمته في قداس عيد القيامة المجيد، أن الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري والمنسق العام لبيت العائلة المصرية جاء لحضور صلاة القداس نيابة عن شيخ الأزهر.

وتابع البابا تواضروس الثاني أنه قام بالاتصال به أيضا فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وهنأه بعيد القيامة المجيد مُتمنين له الخير وللجميع الخير والسعادة في كل الأعياد.

وكذلك أيضا قام بالاتصال به فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لتهنئته بعيد القيامة المجيد.

وأشار إلى أن هناك لفيفًا من علماء الأزهر والأوقاف قاموا بتقديم التهنئة له بمناسبة عيد القيامة المجيد.